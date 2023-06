Alla scoperta delle miniere di rame Il Geosito è patrimonio regionale

Le miniere di Lastranera di Montecreto ora fanno parte dei Geositi dell’Emilia Romagna. Dopo una quindicina d’anni di promozione di quest’area, che si trova all’altezza dell’antico Mulino Camatti, e un bando alla Regione Emilia Romagna, è arrivata l’atteso riconoscimento giuridico. E domani, alle 15,30, quassù, ci sarà l’inaugurazione. Alla cerimonia ci saranno Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto, Marco Pizzolo, funzionario della Regione, Settore difesa del territorio, Luciana Serri, presidente dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, e Carlo Pagliai, presidente dell’Associazione culturale Montecreto eventi. Seguirà una camminata non competitiva alla scoperta delle antiche miniere di rame di Lastranera e, a seguire, si potrà visitare il Museo della Comunità di Montecreto ‘La Casa dei Leoni di Pietra’. C’è una storia importante attorno a questo patrimonio minerario. L’aspetto storico e archeologico è stato curato da Carlo Beneventi, membro dell’Associazione culturale Montecreto Eventi, sodalizio che provvede alla manutenzione del Geosito, e direttore del Museo ’La Casa dei Leoni di Pietra’, dove sono conservati reperti archeologici rinvenuti nell’area Lastranera, in particolare una fornace metallurgica di epoca romana. "Non è escluso – spiega Beneventi – che prima dei romani, anche etruschi e celti si fossero interessati a queste strane rocce dalla pelle di serpente, che oggi chiamiamo ofioliti. Da quel lontano periodo, il silenzio sembra avvolgere quei luoghi, rilegandoli a un oblio che si trascina fino ai primi anni della seconda guerra mondiale, quando la concessione fu trasferita alla società Ligure Emiliana Industrie minerarie. Il direttore dei lavori, ing. Angelo Croccianti, convinto della potenzialità del sito, promosse l’apertura di altre 5 gallerie, 10 pozzi, tre trincee ed arrivò ad estrarre 4000 tonnellate di materiale cuprifero". Oltre al riconoscimento di Geosito, la Regione ha concesso un contributo al Comune di Montecreto utilizzato per finanziare le opere di stampa, di grafica e cartellonistica del Geosito. La cartellonistica è in italiano e in lingua inglese. A quest’ultima si può attingere mediante qr code.

"Il Geosito era un luogo in cui c’erano le gallerie delle miniere, ed era del tutto sconosciuto agli enti – afferma Beneventi –. É un insieme di cupole in cui sono state scavate delle gallerie, una porzione di territorio ben delimitato, in cui si trovano emergenze di carattere storico, archeologico, ambientale, naturalistico. Per far conoscere queste nostre miniere abbiamo promosso visite, trekking, pubblicato articoli e fatta promozione nell’ambito del nostro museo".

Walter Bellisi