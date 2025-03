Alla scoperta di borghi e crinali. Percorsi nelle aree naturalistiche

Presentate in Provincia le proposte di turismo sostenibile nelle aree naturalistiche protette dell’Appennino modenese che saranno portate dall’Ente Parchi Emilia Centrale alla fiera di Milano ‘Fa la cosa giusta’ da domani a domenica. Le proposte sono più che semplici pacchetti turistici perché frutto di un articolato percorso in tre fasi iniziato nel 2019 nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’Ente Parchi da Europarc Federation. I primi quattro pacchetti di proposte sono distribuiti fra l’alto Appennino del Parco del Frignano, il medio Appennino del Parco dei Sassi di Roccamalatina e la Collina Reggiana - Terre di Matilde. Le proposte vanno dai tre ai cinque giorni e includono diverse esperienze di soggiorno con svariate attività, dai trekking a tappe alle visite culturali a borghi storici, torri e castelli; dalla scoperta delle foreste e dei laghi dei crinali appenninici a quella delle tradizioni gastronomiche e degli antichi mestieri; il tutto in stretta connessione con la natura e l’ambiente. Attività che fanno perno sulla sostenibilità, declinata non solo nell’ambito ambientale, ma anche in quello economico e sociale.

Per Luciana Serri, presidente dell’Ente Parchi Emilia Centrale: "quello della Carta Europea del Turismo Sostenibile è un processo virtuoso che mette insieme istituzioni, associazioni e operatori che sono dimostrati sensibili al tema della tutela dell’ambiente. L’Ente Parchi ha voluto intraprendere questo percorso nelle aree protette che gestisce non solo ai fini della conservazione della natura e della biodiversità, ma anche per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio".

Un percorso integrato e partecipato, con il coinvolgimento attivo e la collaborazione di tutti i soggetti sul territorio interessati a sviluppare forme di turismo sostenibile, quali istituzioni, associazioni e, soprattutto, operatori economici dell’accoglienza turistica.

Leonardo Bartoli, responsabile Sviluppo sostenibile Ente Parchi Emilia Centrale sottolinea: "I pacchetti turistici costituiscono un risultato sotto l’aspetto qualitativo e un esempio di collaborazione e attenzione verso l’ambiente".

g. p.