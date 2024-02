Alla Sugar Paper gli scatti d’autore di Peter Pfugler

Appuntamento con gli scatti d’autore lunedì 12 febbraio alle 19.15 presso Sugar Paper, spazio culturale dedicato alla fotografia contemporanea, in via Cassiani 188/a. Verrà infatti presentato il libro fotografico "Now is not the right time" di Peter Pfügler, artista di origini austriache che dialogherà con Marcello Coslovi. Il volume (pubblicato lo scorso anno dalla casa editrice olandese The Eriskay Connection) è il primo lavoro dell’artista, e questa è la sua prima presentazione in Italia. Si tratta di un progetto molto personale, legato a un episodio drammatico. In "Now is not the right time" Pfügler racconta infatti, attraverso il mezzo fotografico, il tentato suicidio del padre, avvenuto quando lui aveva solo due anni. Di questo episodio l’autore è stato tenuto all’oscuro per vent’anni: nel libro affronta quindi il peso dei segreti, l’istintivo desiderio di nascondersi e il trauma intergenerazionale.