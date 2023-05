Alla Tenda un fine settimana tra letteratura e musica

Sono dedicati alla letteratura e alla musica gli appuntamenti del fine settimana alla Tenda. Domani alle 21, è in programma un nuovo ’Concerto Poetico’ curato da Mutuo Soccorso Poetico, questa volta in collaborazione con Revol Wave Orchestra. Si tratta della seconda di due serate dedicate al rapporto tra musica e poesia: con la musica dei Mixotri viene portata in scena, quindi, questa domanda, fra cenni storici, letture, musica, parole, poesia. Sabato si svolgono due appuntamenti. Si comincia alle 18 con una nuova tappa della kermesse ’Dialogo con l’autore’ curata dall’associazione culturale L’Asino che vola. Ospite dell’incontro è Marco Rovelli con il suo volume ’Soffro dunque siamo’ (Minimum Fax) che tratta i temi della depressione nella società e della psichiatria. Intervistano l’autore Giuseppe Tibaldi e Luca Negrogno.