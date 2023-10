Alla Terramara si scoprono le vie dell’ambra

Domani il percorso delle visite guidate al Parco archeologico della Terramara di Montale segue ’Le vie dell’ambra’, un materiale che per l’aspetto lucente, il colore e le proprietà elettrostatiche esercita un forte fascino fin dalla preistoria.

Come di consueto, le visite allo scavo e alle ricostruzioni della terramara, che iniziano alle 9.30, sono guidate dagli archeologi dello staff, mentre il maestro orafo e archeo-tecnico Francesco Pavan riprodurrà di fronte al pubblico gioielli e manufatti in ambra, rivelando i segreti della lavorazione di un materiale spesso collegato alla magia. Le visite si concluderanno con un laboratorio dedicato a bambini e bambine (dai 6 ai 13 anni) che potranno realizzare ciondoli in ambra personalizzati. Gli oggetti d’ambra si trovano in numerosi siti archeologici, a volte in regioni molto lontane dalle coste della Danimarca e della Germania dove veniva raccolta: erano, infatti, oggetti di particolare prestigio al centro di traffici commerciali tra l’Europa settentrionale e le regioni mediterranee, come le terramare. Nell’Europa dell’età del bronzo esistevano comunità a base eroica e guerriera capaci di raffinate produzioni artigianali, che condividevano una sostanziale unità culturale, forse la più antica del continente europeo, rafforzata dai traffici e dagli scambi di beni come i metalli e l’ambra. Anche il Parco archeologico di Montale, una delle poche realtà italiane a rientrare nei ’musei archeologici open air’, si inserisce in una dimensione europea fin dal momento della sua progettazione. Da anni attraverso collaborazioni a vasto raggio ha sviluppato sinergie con importanti musei archeologici open air dell’Europa.