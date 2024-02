Alla Ubik ’Vite al lavoro’. Diciotto racconti scritti dai collaboratori

Si può riflettere sul tema del lavoro e della riscrittura delle sue regole, rafforzare la predisposizione dei collaboratori ad affrontare il cambiamento e, nello stesso tempo, pubblicare una raccolta di racconti frutto del percorso creativo e collaborativo intrapreso in azienda? L’esperimento è riuscito a W.Training, società di consulenza che offre alle aziende un supporto nella formazione delle persone e nel reperimento di finanziamenti agevolati. L’azienda ha fatto ai propri collaboratori la proposta di seguire un percorso di scrittura creativa, guidato da Luigi Ballerini, ex-manager, critico di serie tv, orientatore e autore di romanzi vincitori di prestigiosi premi internazionali.

Tutti i collaboratori sono stati coinvolti nel progetto. In diciotto si sono cimentati nella scrittura di brevi racconti sul tema del lavoro e tutti hanno partecipato al processo creativo, dall’editing alla produzione finale. Per diverse settimane, i ritmi lavorativi sono stati ’scardinati’, le persone di W.Training, abituate a occuparsi di formazione finanziata, e-learning e finanza agevolata, sono entrate in un mondo per loro nuovo – quello dell’editoria – e gli uffici di W.Training si sono trasformati in una redazione, tra sessioni collettive di revisione dei testi, “giri” di bozze, riflessioni sul titolo da dare al libro e sulla grafica della copertina. Il risultato di tanto impegno è stato ’Vite al lavoro’ (Edizioni Artestampa), diciotto racconti da gustare uno per uno, occasioni e spunti per riflettere su come pensiamo, affrontiamo, viviamo il compito quotidiano. Un viaggio creativo e innovativo nel lavoro. La sfida che le persone di W.Training hanno affrontato e vinto è stata quella - come ha scritto Luigi Ballerini nella sua introduzione all’opera - di realizzare "una raccolta che presentasse le diverse accezioni e sfaccettature della dimensione lavorativa attraverso generi e stili non omogenei. Il libro verrà presentato sabato alle 17,30 alla libreria Ubik di Modena