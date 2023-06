Allagamenti di tre anni fa, le rendicontazioni slittano

I privati e le imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 e hanno chiesto il risarcimento dei danni hanno tempo fino al 10 dicembre 2024 per terminare gli interventi di ripristino e presentare la documentazione relativa.

La Regione Emilia Romagna, infatti, ha prorogato i termini per l’esecuzione dei lavori e per la presentazione delle rendicontazioni la cui scadenza era prevista per il 30 settembre 2023. Il provvedimento riguarda i privati e le attività economiche che avevano presentato la domanda di risarcimento entro il termine del 17 dicembre 2021 (17 privati e 15 imprese).

Ai fini della liquidazione sarà necessario presentare la documentazione valida ai fini fiscali (fatture, ricevute e scontrini fiscali parlanti) e i relativi mezzi di pagamento (come bonifici bancari o altro mezzo che consenta la tracciabilità del pagamento) che provino le spese sostenute rispetto ai danni dichiarati e alla richiesta di contributo.

Per inviare la documentazione e chiedere informazioni si può scrivere alla mail [email protected]

Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata del sito del Comune di Modena.

A dicembre 2020 il maltempo colpì città e provincia con le piene di Secchia e Panaro e con la rottura dell’argine del Panaro a Castelfranco che provocò danni ingenti fino a Nonantola. A Modena, i problemi più gravi si verificarono alla Fossalta. Furono oltre 200 i turni dei volontari di Protezione civile attivati durante i giorni dell’emergenza per il monitoraggio degli argini, il lavoro a supporto del Centro unico di Marzaglia, l’attività di pulizia di abitazioni ed edifici nella zona di Fossalta.

Ora è arrivato il momento dei risarcimenti e la proroga per la presentazione della domanda dà respiro ai danneggiati: privati e attività economiche hanno tempo fino al 10 dicembre 2024 per eseguire gli interventi di ripristino e presentare la documentazione relativa.

r. m.