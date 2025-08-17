"Allargare la Pedemontana, deve essere veloce e sicura"

Terminati i lavori sulla carreggiata del ponte Veggia, riaperto al transito lo scorso 28 luglio, torna d’attualità la situazioni infrastrutturale e di viabilità che l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Sassuolo analizza per un futuro tavolo interprovinciale. "La priorità – afferma David Zilioli – è allargare la SP467 Pedemontana a quattro corsie dal ponte sul Secchia fino all’attacco della tangenziale di Modena. La chiusura del ponte della Veggia ha confermato come siano proprio questi nodi, oltre alle corsie ridotte, a generare le code. La pedemontana, dal ponte sul Secchia all’attacco della tangenziale per Modena a Fiorano deve essere attraversata in meno di 5 minuti: questo ‘ultimo miglio’ del sistema Distretto – ha aggiunto Zilioli - deve essere veloce, competitivo e sicuro".

In attesa che prenda corpo l’ipotesi – quantomeno futuribile – del terzo ponte Zilioli fa il punto su quanto la chiusura del ponte della Veggia ha reso evidente in termini di difficoltà viaria, e su questo invita a concentrare l’attenzione. "Le principali criticità – ha detto - sonola strozzatura della Pedemontana nel passaggio dalle 4 alle 2 corsie, le provenienze da Casalgrande, presso scalo di Dinazzano e quelle da Rubiera, a ridosso dell’abitato di Villalunga, l’attacco a Fiorano della tangenziale per Modena sulla Pedemontana". Su queste dovrà andare a concentrarsi, ad avviso di Zilioli, la programmazione più immediata, al netto dell’appeal che può avere l’idea di un terzo ponte.

A suo avviso "una visione strategica e responsabile impone di pensare prima di tutto ad un "pacchetto coordinato di opere", capace di risolvere i nodi critici esistenti prima elencati e di garantire quindi un corridoio trasportistico performante e fluido, a vantaggio della competitività del distretto e a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini". La Giunta di Sassuolo, aggiunge e conclude Zilioli, "continuerà a lavorare per costruire una proposta credibile, che tenga insieme tutte le esigenze del territorio, senza forzature su soluzioni parziali che non risolvono i problemi. Il tema vero è l’elaborazione di proposte condivise dal territorio". Che possano, eventualmente, essere finanziate con il budget già ipotizzato per le opere accessorie alla Campogalliano–Sassuolo o essere inserito "nella programmazione delle grandi opere regionali e nazionali".