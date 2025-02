"All’Arma dei Carabinieri ho dato tutto"

Un carabiniere sempre a servizio del cittadino, membro di una famiglia che da generazioni ha scelto di far parte dell’Arma. Le sue parole hanno rassicurato centinaia di modenesi. Dopo lunghi anni al servizio della cittadinanza il brigadiere capo Claudio Santamaria, 60 anni è andato in pensione. "L’Arma dei carabinieri è la mia vita, la mia famiglia. Mi ha dato tutto e io ho dato il massimo o almeno spero. Ma con l’Arma sono sempre in debito perchè è una istituzione che non ha eguali, è unica".

Papà di due figli, originario di Ferla, in provincia di Siracusa oggi il sogno di Claudio sarebbe quello di ottenere la cittadinanza onoraria. "Entrai a far parte di questa famiglia perchè mio padre era un appuntato dei carabinieri. Poi a seguire anche entrambi i miei due fratelli hanno scelto la carriera militare, entrando dell’arma. Tre fratelli su tre, insomma: io sono stato l’ultimo ad entrare e l’ultimo a terminare la mia carriera. La famiglia Santamaria – ironizza - è ormai un cimelio: è entrata a far parte dell’Arma dal 1940 fino al 26 novembre del 2024, ultimo giorno di servizio prestato da me".

Santamaria è arrivato a Modena a marzo del 1988. "Sono entrato nell’arma dei carabinieri nel settembre del 1983, dopo aver frequentato la scuola allievi di Iglesias, Cagliari. Ho successivamente raggiunto la Legione Carabinieri di Parma e la mia prima destinazione è stata proprio la stazione carabinieri di Parma, San Pancrazio. Dopo di che è iniziata ‘l’avventura’ modenese e sono entrato nella storica caserma centrale di Sant’Eufemia. Nel 1989 ho conosciuto mia moglie, modenese e nel 91 mi sono sposato. Sono passato poi al Nucleo operativo radiomobile di Carpi e nel 1999 sono tornato a Modena, da cui mi sono allontanato solo sei mesi, nel 2002, per un’esperienza in Kosovo ed una alla stazione di Soliera, fino al 2003". Santamaria è divenuto vicebrigadiere nel 2002. "Sono rimasto nella stazione carabinieri di Modena principale per 18 anni: mi sono dedicato al pubblico, fino al 2021 e ho terminato la mia carriera al nucleo comando della compagnia di Modena".

Valentina Reggiani