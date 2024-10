Allarme abusivi: "Fidatevi soltanto dei fioristi di fiducia"

Fra qualche giorno in tutta Italia si celebrerà la commemorazione dei defunti. In questa ricorrenza fare visita ai cimiteri per ricordare la memoria dei propri cari si conferma una tradizione, sempre accompagnata da un omaggio floreale. Ricorrenza che si conferma essere anche la prima per rilevanza commerciale per il settore florovivaistico. Tra le scelte predilette dei modenesi che si recheranno a fare visita ai propri cari si conferma il crisantemo, fiore simbolo di questa ricorrenza e particolarmente adatto alle temperature autunnali. Seguono poi le rose, lilium (gigli), le gerbere e i garofani. Anche le orchidee sono molto gettonate, da quelle vendute nell’apposita scatolina fino alla varietà di Dendrobium.

"Il crisantemo si conferma il fiore più venduto per questa ricorrenza – afferma Daniele Marsigli, referente di Assofioristi Confesercenti Modena e titolare della ’Casa del Fiore’ a Savignano sul Panaro – ma anche le rose e le orchidee si posizionano ai primi posti tra gli acquisti preferiti dai modenesi’. Marsigli aggiunge che i fiori non hanno subito rincari e i prezzi sono in linea con quello dello scorso anno: "I prezzi sono stabili e i consumatori non troveranno rincari sul prodotto finale".

Con l’avvicinarsi della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, resta alto il rischio di venditori abusivi. Per questo Assofioristi ha chiesto maggiori controlli da parte delle autorità competenti. "Abbiamo chiesto alle Amministrazioni Locali - aggiunge Marco Poggi, Coordinatore provinciale di Assofioristi Confesercenti Modena – un impegno straordinario contro l’attività dei venditori abusivi di fiori, al fine di tutelare il settore e promuovere la legalità. È importante sensibilizzare i consumatori affinché non acquistino prodotti derivanti dal commercio illegale". Infine Marsigli rivolge un appello ad acquistare nei negozi di fiori del territorio: "Il negozio di fiori di prossimità è il posto adatto per acquistare fiori di qualità ma non solo: qui è possibile farsi guidare nell’acquisto da personale qualificato e cordiale. Quindi invitiamo i consumatori a scegliere sempre le attività locali che rappresentano un presidio sociale e di sicurezza fondamentale per la nostra comunità".