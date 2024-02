Allarme affitti, centinaia di famiglie a rischio

Oltre duecentomila euro a sostegno dei cittadini in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Li ha intercettati l’Unione dei Comuni attraverso un contributo regionale che permetterà di ottimizzare risorse a fronte del mancato rifinanziamento del Fondo Affitti da parte del Governo. Le Regioni, infatti, si sono viste ridurre i contributi per il fondo affitti da 34 a 9 milioni: di contributi governativi, quest’anno, non se ne parla. L’Unione, quindi, invece che pubblicare un nuovo bando, ha preferito ‘scorrere’ le graduatorie già esistenti, in modo da allargare, per quanto possibile, la platea dei beneficiari.

"Si tratta di un’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi regionali: il mancato finanziamento del Fondo per gli affitti da parte del Governo – spiega Luigi Zironi, presidente dell’Unione – ci impone di attingere finanziamenti solo dalla Regione, e scorrendo le graduatorie in essere riusciremo comunque ad dare ristoro a qualche decina di famiglie che erano in attesa del contributo".

Zironi auspica un ‘ripensamento’ da parte del governo dal momento che, aggiunge "tagli di questo tipo incidono direttamente sui cittadini più fragili da un punto di vista economico", ma intanto si tiene ben stretti quei 210mila euro che arrivano dalla Regione con i quali oltre 150 famiglie accederanno al contributo. Concretamente, la misura ‘vale’ il pagamento di tre mesi di affitto, fino ad un massimo di 1500 euro: nel 2023 erano stati 665 i nuclei familiari che avevano beneficiato della misura, ma quest’anno solo 152 famiglie residenti a Fiorano, Maranello, Formigine e Sassuolo troveranno supporto nelle risorse, ora azzerate, che il Governo Draghi aveva messo a disposizione. Gli aiuti saranno destinati a famiglie con Isee inferiore ai 17.154 euro, in ordine di priorità in base alla maggior incidenza del canone di locazione sull’Isee stesso del nucleo familiare.

Il problema del caro affitti, del resto, "è particolarmente sentito nel distretto ceramico e già lo scorso giugno Cgil e Cisl avevano inviato gli enti locali ad aprire un confronto sulle politiche abitative", iniziando da un’analisi della situazione per arrivare a un patto per la casa.

"A Maranello – scrissero i sindacati – un posto letto costa da 500 a 800 euro al mese e negli alti Comuni del distretto le cifre non si discostano più di tanto: serve un robusto intervento da parte delle pubbliche amministrazioni".

Stefano Fogliani