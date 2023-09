Allarme baby gang: "Famiglie assenti e violenza sui media: giovani senza freni"

Spietati e senza scrupoli. Impassibili dinanzi alla sofferenza, insofferenti alle regole e alle convenzioni sociali. E’ la dura descrizione delle nuove generazioni. Non di tutti i giovani, ovviamente, ma di quella parte che spadroneggia nelle strade modenesi in attesa della prossima vittima. Rapine, risse, pestaggi, minacce ‘dentro e fuori’ la rete, il mondo virtuale: quanto sta capitando negli ultimi mesi in città preoccupa soprattutto le famiglie. Sono gli stessi genitori ad affidarsi ai social chiedendo agli utenti come sia possibile veder tornare a casa il proprio figlio con il volto ‘gonfio’ di botte dopo un’aggressione a scopo di rapina. Da dove arriva tutta questa violenza? A fare una riflessione in merito è Antonio Persico, professore universitario di prima fascia in Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza presso Unimore. "E’ un tema delicato e sono molteplici i fattori in ballo. In primo luogo i modelli che vengono proposti. C’è una esorbitante quantità di violenza esposta sul web e su tutte quelle che sono le realtà dei media attuali; media che sono meno controllabili rispetto a quelli tradizionali, come la tv e il cinema a cui era abituata la generazione precedente".

Quindi una violenza ‘indotta’?

"La violenza la troviamo in contesti in cui è lecito aspettarsela ma anche nei videogiochi, nei video musicali, persino nei testi di tante canzoni, che sono profondamente intrisi di violenza. Quello che ci dobbiamo chiedere è: come mai questo disequilibrio tra acceleratore e freno? Ci sono modelli che spingono verso la violenza come mezzo per ottenere quello che si vuole. Si assiste ad una riduzione rispetto a quelli che sono i freni alla violenza, ovvero freni endogeni ed esogeni"

Che cosa intende?

"I freni endogeni sono l’empatia e la coscienza. Oggi l’empatia viene fortemente scoraggiata in tantissimi modi. Ad esempio, c’è una visione profondamente negativa nei confronti dell’essere umano. Il lupo che aggredisce le mucche è buono, il granchio è buono mentre l’unico essere vivente profondamente cattivo è sempre e solo l’essere umano. Oggi l’empatia verso l’essere umano che soffre è stata profondamente scoraggiata in tantissimi contesti. Ad esempio ‘passano’ spesso messaggi sbagliati: se tu soffri, io ti sopprimo. Non compartecipo alla tua sofferenza, ti evito o ti sopprimo".

Quindi anche i giovani sono privi di coscienza?

"Il problema è che nel periodo critico in cui si forma, la seconda infanzia, spesso i ragazzi vengono esposti ad un contesto in cui hanno solo diritti e non doveri. La coscienza va educata: il problema è di tipo educativo. C’è totale carenza del rimorso, è tutto un diritto e ci sono tutta una serie di enti, in senso lato, che un tempo erano un freno ed oggi sono uno stimolo e il primo ‘ente’ sono i genitori. Se il ragazzino faceva qualcosa di negativo, il genitore era il primo che sanzionava il comportamento. Oggi va a scuola e anche se ha torto il genitore tende a difenderlo comunque. Al contempo spesso la scuola tende a chiudere un occhio per non avere problemi con i genitori, evitando di sanzionare comportamenti che, se non sanzionati, aumentano per gravità fino ad arrivare a situazioni estreme".

Sono aumentate le richieste alla neuropsichiatria per fenomeni di questo genere?

"Quello che è aumentato in maniera esponenziale sono gli invii da parte dei servizi sociali, dei tribunali dei minori. E’ come se molte famiglie avessero abdicato alla funzione educativa. Da non sottovalutare poi l’abbassamento dell’età del primo utilizzo e l’aumento esponenziale del quantitativo di cannabis e alcolici. Abusi largamente diffusi tra i giovani e ad un’età sempre più precoce: anch’essi spingono sull’acceleratore dell’aggressività, diminuendo i freni".

Valentina Reggiani