Allarme baby gang. Giovane automobilista circondato e minacciato: "Ti ammazziamo"

In gruppo stavano attraversando la strada nonostante il semaforo rosso. Quando una delle auto che sopraggiungeva in quel momento si è trovata costretta ad una brusca frenata, invece di scusarsi hanno iniziato ad inveire contro il conducente. Non solo: a turno hanno preso a calci e pugni la vettura del malcapitato e, una volta che lo stesso è sceso nel tentativo di bloccare i vandali, uno di questi ha brandito una spranga in metallo gridando al suo indirizzo: "Ti ammazziamo". L’episodio è accaduto qualche tempo fa tra via Amundsen e Strada Barchetta, intorno alle 18.30 del pomeriggio. Vittima un giovane che da poco era uscito insieme alla mamma – che lo seguiva su un’altra auto – dall’azienda di famiglia. Protagonisti del violento e gratuito gesto intimidatorio, invece, quattro ragazzini minorenni che, per motivi sconosciuti, avrebbero appunto inveito contro l’automobilista per poi cercare di colpirlo. Solo l’intervento della madre e di altri testimoni ha evitato il peggio. Madre e figlio si sono poi recati dai carabinieri per sporgere denuncia e sono ora in corso indagini per risalire ai responsabili, uno dei quali sarebbe già stato riconosciuto dalla vittima.

Tutto è avvenuto lo scorso aprile nel tardo pomeriggio, appunto. In base alla denuncia presentata dal ragazzo, lo stesso stava percorrendo la strada al termine della giornata di lavoro, diretto a casa quando si è reso conto che quattro quattro ragazzini stavano attraversando pericolosamente l’incrocio, nonostante il semaforo per i pedoni fosse rosso. Il giovane è fortunatamente riuscito a deviare la corsa e a schivarli ma, in quel frangente, sarebbe stato accerchiato e minacciato dai ragazzi in questione. I quattro avrebbero infatti circondato la vettura con aria minacciosa. Dopo di che uno di questi – ha raccontato la vittima – avrebbe sferrato un pugno sul cofano dell’auto mentre gli altri, a ruota, avrebbero iniziato a calciare gli sportelli danneggiandoli in modo importante. Quando i quattro hanno iniziato a minacciare l’automobilista, affermando: "Vieni qua che ti ammazziamo", lo stesso, per porre fine ai gesti vandalici ha deciso di scendere dal mezzo. Una volta in strada, però la vittiama si sarebbe trovata faccia a faccia con uno dei quattro minori che lo avrebbe minacciato con una spranga di metallo.

A quel punto la mamma del giovane, che si trovava appunto al volante di un’altra auto è scesa a sua volta in strada per correre in aiuto del figlio. Solo dinanzi alle grida spaventate della signora il branco si sarebbe allontanato in direzione di piazzetta Alessandrini. L’automobilista, spaventato, ha poi contattato i carabinieri che, subito dopo, sono giunti sul posto per raccogliere la segnalazione dei due familiari e dare il via alle indagini. Ora gli accertamenti sono in corso: in caso di identificazione i minori risponderanno sicuramente di minaccia aggravata dall’utilizzo dell’arma ma anche di danneggiamento del mezzo. Nell’area dell’aggressione vi sarebbero anche alcune telecamere di esercizi commerciali che potrebbero aver fornito un importante contributo alle indagini.