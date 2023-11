Allarme baby gang. Minorenne pestato e rapinato in stazione. Nei guai tre sedicenni

Lo hanno tenuto fermo per le braccia, preso a calci e pugni e rapinato. Ennesimo episodio di criminale violenza commesso da minorenni nei confronti di un altro minore. L’aggressione è avvenuta mercoledì mattina, intorno alle 13, alla stazione delle autocorriere. I responsabili, tre 16enni residenti a Modena – approfittando del momento di maggiore affluenza degli studenti – ne hanno preso di mira uno e, dopo averlo immobilizzato, lo hanno appunto picchiato e rapinato dei soldi contenuti nel portafogli. Il branco si è quindi dileguato con il bottino ma ha percorso poca strada: infatti poco dopo è stato fermato dagli agenti della polizia locale. I poliziotti, infatti, si trovavano già nella zona delle autocorriere dove, negli orari di maggiore affluenza degli studenti che, al termine delle lezioni, si recano alle fermate del trasporto pubblico per far rientro a casa effettuando quotidiani servizi antibullismo. Un servizio che è stato intensificato proprio per contrastare reati predatori e atti di prevaricazione. La vittima si è avvicinata ai poliziotti e, visibilmente scossa, ha raccontato loro quanto era appena accaduto. "Sono stato aggredito da tre ragazzi – ha spiegato sotto choc – mi hanno bloccato per le braccia, colpito a calci e derubato del denaro contenuto nel portafoglio, poche decine di euro". Gli agenti hanno subito avviato le ricerche dei presunti colpevoli, individuandoli poco distante grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, nel frattempo raggiunta dal padre contattato dagli agenti. I tre 16enni sono stati quindi accompagnati al Comando della Polizia locale per essere identificati e, a loro carico, sono emersi numerosi precedenti penali per fatti analoghi. I tre baby rapinatori sono stati quindi denunciati per rapina e riaffidati ai genitori: ora sono in corso le indagini, da parte della polizia locale, per verificare le responsabilità dei singoli nella rapina . Intanto la vittima ha presentato denuncia.

Continuano anche le indagini, da parte della squadra mobile, per individuare i diversi autori delle rapine – e non solo – messe a segno in centro storico, in particolare in via Gallucci e in ccorso Adriano.

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato un 17enne tunisino per il reato di tentata rapina impropria in concorso proprio in corso Adriano dove, nella serata di mercoledì intorno alle 18, gli agenti erano intervenuti a seguito di una tentata rapina ad opera di cinque ragazzi, ai danni di un giovane di 26 anni. In particolare la vittima, accortasi del furto del suo cellulare, si era avvicinata al gruppetto di ragazzi rivendicandone il possesso. Gli operatori, portatisi subito sul luogo dei fatti, messa in sicurezza la vittima, hanno avviato immediate ricerche al fine di rintracciare gli autori, riuscendo ad individuarne uno, appunto il 17enne, all’interno del parco. L’indagato, minore straniero non accompagnato e già assegnato ad una comunità dalla quale si era allontanato da tempo, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti a suo carico, il minore è stato riaffidato al Pris di Modena. Ma le indagini continuano per risalire all’identità dei complici. Parliamo del gruppo di minori non accompagnati, tutti tunisini che negli ultimi mesi hanno preso di mira diversi ragazzini per poi aggredirli, picchiarli con brutale violenza e derubarli. Una delle vittime è stata buttata a terra e presa a pugni sul volto tanto da perdere i denti. Gruppi di amici minorenni, soprattutto durante il fine settimana sono stati minacciati e rincorsi dal branco, che staziona proprio al parco delle Rimembranze. Non solo: una 19enne ha denunciato di essere stata molestata sessualmente al parco Pertini. I commercianti della zona hanno chiesto a gran voce di poter lavorare in sicurezza e le indagini sono vicine ad una svolta. Nei giorni scorsi la polizia di Stato, che ha effettuato controlli nel parco insieme alle altre forze dell’ordine ha anche individuato l’ex chiosco che fungeva da base logistica e rifugio notturno della gang. La struttura sarà presto demolita.