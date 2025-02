Allarme baby gang . Studente di 15 anni accerchiato e insultato

Accerchiato, insultato, rapinato. Il solito triste ‘copione’ – vien da dire. Purtroppo le violenze tra minori non si arrestano. Gli ultimi episodi, in ordine di tempo, risalgono a sabato scorso. Teatro, ancora una volta, il Polo Leonardo. All’uscita da scuola, infatti, uno studente di 15 anni mentre si incamminava verso la pensilina dell’autobus insieme ad un coetaneo e compagno di classe è stato circondato da tre giovani stranieri in monopattino, probabilmente minorenni. I tre hanno iniziato a girargli attorno; dopo di che gli hanno frugato nelle tasche e nello zaino e si sono allontanati con qualche monetina. Il minore, spaventato una volta arrivato a casa ha raccontato quanto accaduto ai genitori che hanno subito sporto denuncia alla polizia. L’episodio è accaduto appunto sabato intorno alle 13.

I dirigenti scolastici, a seguito degli episodi avvenuti nei mesi scorsi e per i quali cinque minori sono stati sottoposti a misura avevano aumentato le misure di sicurezza, ‘deviando’ anche il percorso di uscita degli studenti. Un secondo episodio si è verificato poi nel pomeriggio di sabato, al Novi Sad. Qui due ragazzini hanno avvicinato un altro minore e, senza proferire parola lo hanno spintonato e buttato a terra. I due balordi si sono presi qualche moneta e si sono dileguati ma, a quanto pare, il ragazzino vittima dell’aggressione ha subito denunciato l’accaduto e sul posto si sono portati immediatamente gli agenti della volante che hanno rintracciato uno dei rapinatori. Si tratterebbe di un 17enne di origine straniera, arrestato proprio con l’accusa di rapina e lesioni. Intanto la politica insorge contro i continui episodi di violenza in città che vedono appunto sempre più spesso coinvolti minori.

"È di ieri la notizia dell’ennesima aggressione avvenuta sui viali ai danni di un giovane. Pare che i malintenzionati fossero un branco di coetanei – afferma il capogruppo di FdI Luca Negrini facendo riferimento ad una aggressione a scopo di rapina avvenuta nei giorni scorsi sui viali. Il tema della violenza giovanile – chiarisce Negrini – è ormai centrale, ed è evidente quanto sia stato sottovalutato negli anni un fenomeno che, se affrontato per tempo e con la giusta attenzione, non avrebbe assunto l’attuale portata. Mai come ora è necessario riportare la legalità al centro del dibattito politico – tuona. Comprendere le cause della criminalità giovanile è fondamentale, ma serve anche onestà intellettuale: chi delinque compie una scelta precisa e la risposta deve essere ferma e inequivocabile. Si è addirittura arrivati al punto in cui, in molti casi, le vittime non denunciano per mancanza di fiducia nel sistema: una colpa grave attribuibile a una politica troppo spesso buonista e perbenista, un atteggiamento che finisce per alimentare queste sacche di criminalità". "In seguito all’ennesima aggressione nel giro di pochi giorni ai danni di un giovane e alle numerose segnalazioni pervenute a Fratelli d’Italia da parte di genitori e istituti scolastici del territorio, come movimento giovanile della città ci sentiamo in dovere di dare il nostro contributo" aggiunge poi Lorenzo Rizzo, responsabile provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Valentina Reggiani