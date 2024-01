Allarme bomba in stazione: caos e ritardi

Allarme bomba ieri mattina alla stazione dei treni di Carpi. Allarme che poi si è, per fortuna, rilevato infondato ma che ha egualmente immobilizzato per oltre un paio d’ore una parte della città e creato, allo stesso tempo, molta preoccupazione tra i cittadini.

Riavvolgendo il nastro, erano da poco passate le 12 quando una chiamata - sulla linea di emergenza - riferiva, con voce maschile, la presenza di un pacco bomba in stazione. Immediatamente, le forze dell’ordine sono arrivate sul posto e in pochissimo tempo hanno fatto evacuare la stazione: per motivi di sicurezza è stato temporaneamente fatto chiudere anche il bar e l’edicola. I vigili del fuoco hanno così iniziato le attività di perlustrazione e controllo, passando al setaccio ogni angolo dentro e fuori la stazione, dai cestini dei pattumi al sottopasso. In contemporanea, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi hanno liberato e poi hanno transennato la zona della stazione e poi anche le vie di accesso. Successivamente, un’ulteriore telefonata - da parte del medesimo uomo - confermava la presenza del pacco bomba, il quale, a sua detta, sarebbe esploso alle 14.30.

Gli accertamenti degli agenti del Commissariato hanno consentito di localizzare prontamente l’uomo – un cittadino italiano di 32 anni – il quale ha ammesso di essere l’autore della chiamata. Effettuate le necessarie verifiche, anche con l’intervento dell’unità cinofila antiesplosivo, si è appurata l’infondatezza dell’allarme e si sono così ripristinati i servizi: il 32enne è stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio (il giovane, a ogni modo, non avrebbe agito ’spinto’ da un motivo o per un’eventuale vendetta, ma si tratta di una persona affetta da disagio di natura psichica e per questo seguita).

Fino alle 14.30 circa, dunque, il luogo è stato completamente isolato: sul posto anche un’ambulanza e la Polizia locale che ha provveduto a regolare il traffico, molto intenso nell’ora di punta. Tantissimi, infatti, i giovani studenti che dopo le 13 si sono recati in stazione per prendere il treno per tornare e casa e si sono trovati, con sorpresa, davanti al piazzale blindato: le forze dell’ordine hanno fatto spostare e allontanare tutti il più lontano possibile. Sul posto, inoltre, sono poi giunti gli artificieri da Bologna.

La situazione ha quindi inevitabilmente creato disagi a livello di transito ferroviario. Criticità, queste, che si sono andate a sommare ad altri disagi che si erano già verificati in mattinata. In totale, si sono così registrati otto treni soppressi per intera tratta (di cui quattro per allarme bomba), quattro treni soppressi parzialmente (tutti per allarme bomba) e, infine, sette treni in ritardo (di cui uno dopo l’allarme bomba). Per sopperire ai disagi, sono stati messi a disposizione alcuni bus sostitutivi.

Maria Silvia Cabri