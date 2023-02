Allarme bomba in tribunale Tensione e aule evacuate, ma non c’era alcun ordigno

Qualche giorno fa il gruppo di ’Solidarietà Rivoluzionaria - Consegne a domicilio FaiFri’– così si è siglato – ha rivendicato il posizionamento di un ordigno esplosivo davanti al tribunale di Pisa. Fortunatamente la miccia della bomba – un petardo collegato ad una bottiglia contenente liquido infiammabile – si è spenta autonomamente e non si è verificata alcuna esplosione. Quando ieri mattina il 112 ha ricevuto una chiamata anonima, che denunciava la presenza di un ordigno in tribunale a Modena, l’allarme non è stato certo sottovalutato e, a fronte del gravissimo episodio avvenuto a Pisa, l’attenzione è stata massima: il palazzo di giustizia è stato immediatamente evacuato e Corso Canalgrande è stato chiuso al traffico. Fortunatamente gli artificieri, arrivati da Bologna con le unità cinofile, dopo minuzioso sopralluogo hanno escluso la presenza di un ordigno. Il falso allarme bomba è scattato alle 9.30 circa, quando le aule erano già affollate di avvocati e testimoni giunti da più parti d’Italia per presenziare alle udienze. Nessun momento di panico: quando la campana è suonata all’interno del palazzo di giustizia, la polizia e i pompieri giunti in forze in centro storico hanno via via evacuato il palazzo. "Abbiamo sentito suonare la campana – hanno spiegato alcuni tra testimoni e avvocati – e siamo subito usciti all’esterno: ci hanno evacuato in pochissimo tempo". Il timore, infatti, era legato alle recenti minacce anarchiche legate al diniego della revoca del 41bis per Alfredo Cospito. Le manifestazioni di solidarietà a sostegno dell’anarchico sono andate in scena nei giorni scorsi, infatti, anche davanti al tribunale di Modena. Una volta scongiurato il pericolo, ovvero la reale presenza di un ordigno, intorno alle 12.30 il tribunale è stato riaperto al pubblico così come Corso Canalgrande. Al di là della paura – manifestata da alcuni testimoni – aleggiava ieri lo sconforto per chi, appunto, era arrivato anche dal Sud Italia per poter testimoniare nell’ambito dei procedimenti in calendario.

La telefonata sarebbe partita da una cabina telefonica ed ora sono in corso serrate indagini, da parte della Digos, per risalire al responsabile del gravissimo gesto. Saranno fondamentali a tale scopo le analisi delle telecamere di videosorveglianza. La pista privilegiata è appunto quella anarchica.

Valentina Reggiani