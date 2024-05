"Allarme caporalato, è un problema sociale"

CARPI

Le indagini condotte dai poliziotti della Digos e dai colleghi del Commissariato di Carpi, coordinati dalla procura hanno evidenziato la caratura criminale dei componenti del gruppo denominato "AK47 Carpi". Un gruppo che, a seguito delle numerose azioni violente poste in atto (estorsioni, risse, tentati omicidi) si è guadagnato la fama di vero e proprio "clan", in grado di operare impunemente ed arricchirsi grazie allo sfruttamento dei lavoratori sottomessi. E’ con queste convinzioni che è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei 20 membri, tutti pakistani dell’associazione a delinquere sgominata nei giorni scorsi dalla polizia di Stato. Oggi alcuni degli indagati saranno sottoposti all’interrogatorio di garanzia: in tal contesto potranno fornire la propria versione dei fatti. L’importante operazione scattata martedì scorso ha posto sotto i riflettori come il ‘boss’, un 30enne pakistano insieme a due stretti collaboratori sfruttasse i lavoratori, tutti corrieri in una vera e propria attività di caporalato. Non solo: le indagini della Digos e degli agenti del commissariato di Carpi, alla direzione dei vice questori Valeria Cesarale e Paola Convertino hanno messo in luce un chiaro collegamento tra i vertici del gruppo ed il sindacato SI.Cobas - al quale gli indagati aderivano (il sindacato ha già preso le distanze dagli indagati) e sotto il nome del quale proclamavano ed attuavano scioperi per ottenere ciò che pretendevano. Infatti il gruppo controllava i corrieri e obbligava gli stessi lavoratori a versare all’associazione a delinquere parte dei loro stipendi. Chi cercava di sottrarsi alle ‘regole’ veniva perseguitato e pestato a sangue.

Nel frattempo si moltiplicano gli interventi da parte delle istituzioni. Il Gruppo Misto ha presentato un’interrogazione alla Regione per chiedere di "fare chiarezza sull’inchiesta che ha portato alla luce un’organizzazione criminale dedita al caporalato nel settore della logistica, nell’area di Carpi". "Quello della banda di pakistani di Carpi non è un episodio isolato, ma il sintomo di un sistema che favorisce lo sfruttamento del lavoro – dice Marco Bottura segretario Filt/Cgil Modena –. Non è solo un problema di malavita, ma è anche un problema sociale". Vincenza Rando, senatrice e responsabile Legalità della Segreteria nazionale del Pd, aggiunge: "L’indagine è stata avviata grazie alla denuncia di un lavoratore. Il suo coraggio nel rischiare ripercussioni per portare alla luce lo sfruttamento restituisce speranza".

