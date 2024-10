Allarme caporalato a Modena. “Pagato in nero, minacciato e pestato”

Modena, 15 ottobre 2024 – Ha denunciato di aver lavorato in nero come muratore e in diversi cantieri per dieci mesi, di aver dormito “come un animale”, in un anfratto del capannone aziendale per poi essere “pestato a sangue dal datore di lavoro” quando, stanco della condizione di sfruttamento, nonostante fosse stato messo in regola da poco, ha deciso di andarsene.

Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto ad un lavoratore di etnia curda di 24 anni. Un giovane che ha filmato le fasi del pestaggio, avvenuto nelle campagne di Carpi e che avrebbe già fornito ai militari tutti gli elementi utili a ricostruire la vicenda. A supportarlo la Cisl, che gli ha messo a disposizione un legale che ora si sta occupando del caso.

“Sono rimasto in questa azienda per dieci mesi, poi a luglio sono stato messo in regola, con un contratto a tempo determinato – ha spiegato il ragazzo. Alla fine di agosto ho deciso di licenziarmi. Non ne potevo più di questa vita e non mi è mai piaciuto fare il muratore. In Turchia ho studiato grafica per computer: sono giovane e ho cercato di costruire un percorso nuovo. Oggi ho una casa, lavoro come corriere e sto bene” - afferma poi. Quando ho comunicato il licenziamento, il titolare mi ha detto che dovevo restituirgli i soldi dei contributi che mi aveva versato per meno di due mesi in cassa edile e i contributi inps: circa 3mila euro. Ho deciso di non pagarlo perché non mi sembrava giusto; il 21 settembre ero con un mio amico su un furgone, diretti verso Carpi. Percorrevamo la strada Stradello di Noce quando un Audi A4 bianca ci ha sbarrato la strada: da quell’auto sono scesi il mio titolare, suo fratello e suo cognato. Il mio amico è sceso per primo e lo hanno aggredito con pugni e calci. Quando sono sceso il mio titolare e suo cognato hanno picchiato anche me, lasciandoci a terra sull’asfalto”.

In un filmato girato dal lavoratore quel giorno si nota chiaramente il 24enne con il volto ricoperto di sangue. Nonostante il giovane lavorasse in nero, ha documentato una lunga serie di cantieri in cui ha prestato servizio, anche a Modena.

“A Modena potete vedere la foto mentre togliamo la pensilina di via Sigonio. In quello scatto ci sono io, c’è un mio collega turco pure lui in nero, ora tornato al suo paese. A Castelvetro il 15 febbraio ci vedete mentre stavamo lavorando per il nuovo asfalto su un marciapiede e su una strada. Siamo stati anche a Formigine per posare autobloccante e asfalto vicino alla piazza del castello e abbiamo lavorato in un hotel molto vicino al centro storico” - ha dichiarato.

“Lo sfruttamento sul lavoro, l’intimidazione e la violenza non possono esistere a Modena – ha poi sottolineato in una nota il sindaco Mezzetti. Stiamo esaminando la vicenda del lavoratore turco di origine curda che si è rivolto alla Filca Cisl per capire se, nella filiera dei subappalti nella quale si è trovato a operare in nero, ci fossero anche cantieri relativi a lavori pubblici del Comune di Modena. Siamo pronti, se necessario, a costituirci parte civile nel futuro provvedimento”.

Mezzetti ha poi ringraziato il lavoratore per il coraggio dimostrato. “E’ molto positiva la presa di posizione del Sindaco di Modena, a favore della legalità, del lavoro regolare e in merito all’intenzione dell’Amministrazione di costituirsi parte civile, se ci sarà un processo contro chi ha sfruttato per quasi un anno un giovane e coraggioso lavoratore - sottolinea infine Cinzia Zaniboni, segretaria generale Filca Cisl Emilia Centrale. Abbiamo denunciato la situazione dell’azienda all’Ispettorato del lavoro, tutto il materiale portato dall’operaio è stato fondamentale e ora andremo ad integrare. Perché è preciso: ci sono le prove dei cantieri, ci sono le date, ci sono i nomi e i volti anche degli imprenditori che hanno sfruttato questo ragazzo e i suoi colleghi. Sono due gli aspetti di questa vicenda. Ci sono la violenza e la pretesa di poter trattare le persone come schiavi. E ricordo a tutti che siamo a Modena, non siamo in un lager libico”.