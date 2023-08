Allarme cattivi odori, Arpae sanziona la ditta ’Far Pro’ L’opposizione: "Nemmeno le tecnologie risolvono il problema"

Torna d’attualità il tema dei cattivi odori a San Cesario, visto che la ditta "Far Pro" di Spilamberto, principale indiziata per questo tipo di emissioni, è stata sanzionata da Arpae per anomalie al funzionamento degli impianti di abbattimento. A renderlo noto sono stati i consiglieri comunali di opposizione Sabina Piccinini, Ivano Soli e Mirco Zanoli, che scrivono in una nota: "La ditta lavora il sangue e i sottoprodotti dei macelli trasformandoli in farine proteiche, cibo per animali da compagnia, fertilizzanti e zootecnia. L’anno scorso, col rinnovo dell’autorizzazione, la ditta ha realizzato modifiche agli impianti utilizzando tecnologie che avrebbero dovuto eliminare completamente il problema degli odori percepiti in paese. Il collaudo degli impianti è avvenuto con successo all’inizio di quest’anno, pertanto si sperava che questa fosse la prima estate senza puzze nella storia del paese. Le segnalazioni sono però continuate a pervenire numerose ad Arpae, al punto che i tecnici hanno dovuto intervenire più volte presso lo stabilimento riscontrando anomalie proprio negli impianti da pochi mesi collaudati. L’azienda – denunciano ancora i consiglieri - non ha saputo fornire spiegazioni ed è stata sanzionata per violazione del Codice dell’ambiente. Quante altre anomalie al funzionamento degli impianti di abbattimento degli odori dovremo aspettarci? Se, dopo quasi mezzo secolo di proteste e denunce, la Far Pro non riuscirà a convivere col territorio in cui opera, anche utilizzando le migliori tecnologie possibili, quale altra strada resta da percorrere ai nostri amministratori, oltre alla dismissione?".

Se la sanzione di cui si parla risale a controlli di alcune settimane fa, i problemi con i cattivi odori continuano però anche in questi giorni. Il consigliere Zanoli ha infatti aggiunto: "L’ultima volta è successo tre giorni fa: tra martedì e mercoledì scorsi non sono riuscito a dormire per le esalazioni di carne marcia che si sentivano per il paese, e così è avvenuto anche il giorno prima".

m. ped.