Allarme cinghiali a Montese . Distrutto un parco e un campo: "Sono arrivati vicino al cortile"

Nonostante i numerosi abbattimenti degli ultimi mesi, continuano le segnalazioni di danni alle colture agricole e non solo causati dalle scorribande notturne di cinghiali. Due notti fa ne ha fatto le spese una famiglia che abita a Canevaro, nella prima periferia di Montese capoluogo, un tempo nota per i suoi maestosi castagni secolari, ribattezzata Bosco degli Inglesi dai villeggianti illustri dei primi decenni del ‘900, che erano soliti raggiungere in passeggiata.

Ebbene, qui, probabilmente, in poche ore i cinghiali hanno distrutto il parco pianeggiante di circa quattro mila metri, fino a rasentare l’abitazione, oltre a vasto un campo che si allunga in salita alle spalle del fabbricato. "Sono quattro o cinque anni che qui non semino più grano, non metto patate o altre colture – dice il proprietario - perché il raccolto viene puntualmente distrutto dai cinghiali. Abbiamo sperimentato anche il filo elettrico, ma i caprioli passando lo spezzano, poi richiede una certa gestione".

La cosa singolare è che altri appezzamenti di terreno confinanti a quelli danneggiati a Canevaro sono stati risparmiati dai cinghiali, probabilmente perché meno ricchi di cose di cui cibarsi. Il cinghiale è onnivoro e consuma sostanze vegetali, ghiande, castagne, cereali, tuberi, funghi, frutta, animali invertebrati e piccoli vertebrati.

La località Canevaro fa parte della Cinta comunale all’interno della quale vige un regolamento diverso da quello che regola gli abbattimenti all’esterno. "Ultimamente sono stati uccisi molti cinghiali e il loro numero è destinato a scendere ancora – conferma Romano Canovi, presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia (Atc) Modena 2 -. La Regione Emilia Romagna ha chiesto di ridurre in numero di questi ungulati per il pericolo della peste suina, inoltre, ora è aperta l’attività venatoria con le squadre che possono uscire il mercoledì, il giovedì, sabato e domenica e compiere i loro interventi. Si è sempre proceduto con piani di controllo e interventi mirati nei luoghi dove sussisteva il problema". Ci sono tre metodi di intervento: recingere i campi con l’elettrificazione (il filo elettrico lo fornisce l’Atc attraverso i capi distretto), la caccia di selezione con l’uccisione dell’animale in maniera selettiva, oppure il piano di controllo sotto l’egida della Polizia provinciale.

Nei territori di Cinta comunale è invece necessario un piano di controllo, autorizzato dal sindaco sotto il controllo della Polizia provinciale. L’abbattimento può farlo anche il proprietario del terreno se dispone dei requisiti necessari. All’esterno della Cinta comunale i danni vengono risarciti dall’Atc e dalla Provincia.

A novembre dello scorso anno un cinghiale ha attaccato un uomo a San Giovanni del Dosso, comune del mantovano che confina con quelli della bassa modenese di Concordia e Mirandola, caricandolo e mordendolo. Per questo gli esperti e la polizia provinciale raccomandano la massima prudenza e invitano a segnalare avvistamenti sospetti di cinghiali in zona.