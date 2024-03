"Allarme cinghiali, devastano i prati. Così sparisce l’erba per le mucche"

Branchi di cinghiali scorrazzano indisturbati nel territorio di Castelluccio di Montese, lungo il pendio di Moscheda che si spinge fino al confine con il bolognese. Il fenomeno ha raggiunto libelli molto elevati e gli agricoltori sono stanchi di questa situazione. "In questo periodo i cinghiali stanno distruggendo tappeti di erbe di montagna con qualità particolari che danno un saporito unico al Parmigiano Reggiano", afferma Emilio Guidotti, agricoltore, che assieme ai colleghi Gianni Bernabei, Carla e Paola Bernardoni, Alessandro Cioni, Daniele Deluca ha inviato una lettera alla comandante del Corpo della Polizia Provinciale Patrizia Gambarini chiedendo il suo interessamento. "Nel nostro territorio – le hanno scritto – persiste una situazione critica per la presenza elevata di branchi di cinghiali. Abbiamo interpellato il caposquadra della caccia, ma ci ha ribadito che questa è una zona pericolosa per la caccia con i cani a causa della vicinanza di un fondo chiuso. Ci ha anche confermato che non c’è intenzione di fare piani di controllo, cioè abbattimenti". Romano Canovi, presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia (Atc) Modena 2, ha toccato ha incontrato agricoltori e cacciatori per cercare una soluzione. "È necessario – dice – mettere in atto tutti gli interventi possibili per ridurre in numero dei cinghiali. A Castelluccio c’è anche un problema di confine con il bolognese da dove ne entrano ed escono molti. Le tre squadre di cacciatori che operano in questo territorio dovrebbero condividere le azioni da attuare. È indispensabile procedere con gli abbattimenti. Mercoledì scorso ho partecipato all’incontro con l’assessore regionale su quest’argomento ed è previsto che debba essere eliminato il maggior numero possibile di cinghiali. Per domenica prossima è previsto un piano di controllo in Moscheda".

Walter Bellisi