Allarme criminalità e degrado : "La giunta nasconde il sondaggio su aggressioni, furti e molestie"

Baby gang, paura di uscire da soli la sera, condizione di sicurezza del proprio quartiere, poca illuminazione, segnalazioni di reati. "Un sondaggio sulla sicurezza in possesso degli amministratori, ma mai divulgato, rivela la paura dei cittadini modenesi". La Lega attacca il Comune: "Quei dati danno ragione alla nostra azione di questi anni, i cittadini percepiscono una città in cui è diventato più pericoloso vivere", hanno spiegato ieri mattina in municipio il capogruppo in Consiglio Giovanni Bertoldi, il consigliere comunale Stefano Prampolini, la segretaria cittadina del carroccio Caterina Bedostri, il responsabile sicurezza Mario Mirabelli.

Sono tre sondaggi (gli altri sono su sicurezza stradale e grado di soddisfazione dei servizi comunali) risalenti al dicembre 2021 "costati quasi 8mila euro l’uno, quindi parliamo di oltre 20mila euro". La giunta si è appellata a un articolo della legge sugli enti locali "che riserva esclusivamente ‘ad uso interno’ determinati documenti".

In pratica nessuno può diffonderne il contenuto, pena una denuncia (in teoria) o comunque la configurazione di uno sgarbo istituzionale. "Se fossero dati favorevoli all’amministrazione comunale – osservano gli esponenti della Lega – sarebbe stati resi noti. Ma essendo stati commissionati con soldi pubblici devono essere diffusi, è interesse della collettività. Immaginate cosa sarebbe successo se al governo ci fosse stata la Lega e il Pd all’opposizione. Sarebbero insorti".

Il sondaggio resta inaccessibile e tuttavia la Lega fa presente che la situazione è "allarmante". I cittadini "danno ragione in pratica a quanto sostenuto dalla Lega in questi anni. Sarebbe stata più auspicabile una collaborazione maggiore tra le forze politiche, magari anche l’istituzione dell’assessorato per la Sicurezza che l’amministrazione di centrosinistra ha sempre rifiutato".

Lo stesso Prampolini fa presente che l’indagine rivela "la politica fallimentare della sinistra sui migranti. Chi commette questi reati sono in genere criminali stranieri. Il punto è che negli anni i modenesi sono stati via via costretti a cambiare abitudini, le famiglie sono costrette ad accompagnare i loro figli negli spostamenti: in un anno sono stati 1.250 gli accesi in Ztl per accompagnare donne sole nelle proprie abitazioni in centro storico".

A Modena "si è aspettato che le baby gang si diffondessero e diventassero sempre più strafottenti e non si è agito con decisione al primo manifestarsi". Bertoldi fa presente che "ci sono parti della città fuori controllo e anche quando si parla di minori stranieri non accompagnati ci si riferisce a 17enni, non certo a bambini. Alcuni di loro poi girano con il coltello in tasca ed è inconcepibile che alla polizia municipale si vieti di dotarsi del taser". Secondo Bedostri "Modena è diventata irriconoscibile: io abito a Cognento, avvengono furto ormai un giorno sì e l’altro no".

Bertoldi annuncia una serie di interrogazioni sulla vicenda e sul "rapporto fiduciario tra l’amministrazione e la nostra città, considerando anche la presentazione di nuovi sondaggi, i cui risultati, dati i precedenti, saranno probabilmente pubblicizzati in base al gradimento o meno da parte dell’amministrazione".