Allarme criminalità "Un’altra rissa in centro Siamo in pericolo, soprattutto di notte"

di Valentina Reggiani

I turisti passeggiavano allegramente e diversi clienti erano ancora seduti ai tavoli quando, all’improvviso, si sono trovati loro malgrado coinvolti in quelli che ormai sono quotidiani episodi di criminalità in centro storico. Un giovane straniero ha infatti estratto un coltello, pugnalando il rivale in amore ad un braccio. Grazie al presidio costante dei carabinieri e all’intervento immediato dei militari si è evitato il peggio e l’autore è stato individuato.

La situazione nell’angolo di centro storico tra piazza Roma, via dei Lovoleti e le vicine piazze Mazzini e Matteotti sembra però degenerare sempre di più. L’ennesima e ‘sanguinaria’ rissa si è verificata infatti poco dopo le 22 di domenica sera tra piazza Roma e via dei Lovoleti appunto, nella piccola piazzetta Molinari. Protagonisti due nordafricani sui 20 anni che pare siano arrivati alle mani a seguito di una lite per una giovane contesa, anch’ella presente al diverbio.

A chiedere alla politica di mettere in campo azioni concrete per ‘salvare’ il centro storico sono i commercianti della zona ma anche i residenti, preoccupati per l’escalation di violenza. Ad assistere all’aggressione, il titolare del noto locale ‘In Vino Veritas’ di piazza Roma, Gian Marco Goldoni. "Uno dei due ha tirato fuori il coltello e ha provato ad accoltellare al viso l’altro ragazzo che, per fortuna, è riuscito a ‘parare il colpo’ con il braccio, pur restando gravemente ferito. Mi sono messo in mezzo per evitare il peggio e subito sono intervenuti i militari di strade Sicure. L’aggressore – continua Goldoni – è poi fuggito in monopattino con la fidanzata e contestualmente sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Piazza Roma al pari di altre parti del centro è in mano a loro: chiediamo aiuto, ovvero telecamere e ulteriori controlli perchè abbiamo paura".

Pare che grazie al tempestivo intervento dei carabinieri l’aggressore sia stato poco dopo identificato, così come la vittima, poi medicata in ospedale. Secondo l’orefice Enzo Zaccarelli la situazione è critica da tempo. "Lo spaccio è quotidiano – spiega – in via dei Lovoleti stazionano ogni giorno uno spacciatore ed un mendicante, che si posizionano nell’angolo della piazzetta e infastidiscono i passanti. Non so quante volte ormai abbiamo chiamato la polizia locale".

Secondo Mauro Rossi, titolare della nota pasticceria Remondini e dell’Osteria Rossi in realtà non ci sarebbe un peggioramento. "Noi stiamo lavorando bene – spiega – le nostre attività sono aperte e le persone vengono volentieri in centro storico". Un residente, Lorenzo Stefani invoca invece maggior sicurezza: "La situazione era migliorata, anche grazie al pattugliamento costante ma ora non è più così – sottolinea. Durante l’estate, quando i cittadini cominciano ad allontanarsi dalla città queste gang tendono ad impadronirsi della città e in piazzetta Molinari la situazione è critica, forse perché è un po’ più buia. Io ho delle figlie e sinceramente non sono tranquillo a saperle in giro da sole: tornano a casa solo accompagnate. Occorre un presidio costante". Un’altra residente, che preferisce restare anonima, non nasconde la preoccupazione: "È una zona in cui sicuramente io non mi sento sicura domenica sera tutto è avvenuto sotto gli occhi di turisti e cittadini. Spesso la sera sentiamo urlare. La mamma del ragazzo recentemente assalito in piazza Matteotti sta costituendo un comitato di residenti e commercianti a cui sicuramente aderiremo perché non ci sentiamo più sicuri". A fare da ‘vedette’ e a cercare di allontanare i ‘molesti’ sono due senzatetto che da qualche tempo stazionano nella piazzetta. "Qua la sera c’è da stare attenti perchè queste bande di giovani ne combinano di tutti i colori".