Allarme del Pd: "Fondi per l’affitto azzerati"

Fondi per l’affitto, il Pd lancia l’allarme. E presenta, stasera in Consiglio comunale, un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione ad attivarsi perché le risorse destinate ai fondi stessi – quello per l’affitto e quello per morosità incolpevole – non vengano azzerate, come invece prevede la legge di bilancio 2023. Il rischio, scrivono il partito democratico e Sassuolo Futura, che i fondi vengano azzerati dal 2024 è concreto, con ovvie ripercussioni sulle ‘fasce deboli’ della popolazione. L’unione dei Comuni dispone, oggi, di circa 1,5 milioni già finanziati per il 2023, cui si aggiungono 288mila euro di avanzi degli esercizi precedenti: mediamente oltre l’80% di quanto stanziato viene utilizzato ed è evidente che, ove non intervengano modifiche sulle leggi del Governo centrale, nel 2024 il fondo verrebbe azzerato, con conseguenze ovvie a penalizzare chi se ne serve. "L’attuale livello degli affitti sul mercato della casa è, per molte famiglie e giovani nel distretto ceramico, difficilmente sostenibile a causa della diffusione del lavoro povero e precario, della stagnazione dei salari medio-bassi e dell’attuale indice inflazionistico", scrive il Pd, che chiede all’Amministrazione di attivarsi presso gli enti preposti in modo degli da affrontare e superare tali criticità.

Stefano Fogliani