Allarme divario digitale: "Oltre 150mila cittadini non risultano ’connessi’"

Il divario digitale della popolazione anziana è un fenomeno sottovalutato. Lo dicono i risultati dell’indagine condotta in provincia di Modena da SPI CGIL e Federconsumatori. L’uso delle tecnologie digitali è un diritto, lo sancisce anche l’Unione Europea che ha recentemente approvato un’importante documento sui "Diritti umani, partecipazione e benessere delle persone anziane nell’era della digitalizzazione", per l’inclusione sociale dei non più giovani nell’era del digitale, ma il rischio dell’esclusione sociale è dietro l’angolo soprattutto per le persone in età senile, che in provincia di Modena sono circa 165.000.

Un fenomeno in corsa che influenza pesantemente il nostro modo di lavorare, di curarci, di istruirci, nell’accesso ai servizi bancari, nella pubblica amministrazione, negli acquisti e persino nelle relazioni sociali. Anche per questo motivo, i volontari di SPI CGIL e Federconsumatori di Modena hanno intervistato 1257 modenesi, over 65, che hanno potuto dire la loro su come vivono questo tsunami della digitalizzazione. "L’indagine consegna un divario inatteso, una quantità di persone escluse dai diritti, non solo quelli digitali, perché alcune attività, ormai, possono essere esercitate solo in forma digitale. Abbiamo evidenziato il tema dell’utilizzo delle risorse del Pnrr sul divario digitale esprimendo delle valutazioni critiche. Lanciamo, insieme allo SPI CGIL una campagna sui servizi, ritenendo inaccettabile continuare a progettare servizi digitalizzati e chiudere esercizi fisici, lasciando indietro le persone che non sono in grado di seguire l’onda", esprime a gran voce Marzio Govoni di Federconsumatori.

Dai risultati emerge che il 14% degli over 65 intervistati ha scarse reti di relazioni con parenti, se non quelli che coabitano, che si sommano alle poche reti amicali e sociali. Solo il 15% dichiara di avere competenze nel mondo digitale. Al campione che ha dichiarato di sapersi muovere in autonomia è stato chiesto con quale modalità hanno costruito le proprie competenze: il 47% tramite amici e parenti, il 35% in autonomia, il 10% tramite corsi privati e solo il 3% tramite corsi pubblici. Sono molte meno le donne che utilizzano i servizi digitali; nella fascia di età 65-69 l’utilizzo è del 77%, mentre è solo del 12,8% negli over 85. Si ipotizza, pertanto, che nella nostra provincia 1 cittadino su 4 non sia connesso, ovvero circa 150.000 persone. Grazie al lavoro del ricercatore Massimiliano Vigarani, che ha costruito strumenti come "l’Indice di Coesione Digitale e un Cruscotto del divario digitale", lo studio condotto ha valore scientifico e rappresentativo dell’intera popolazione interessata. "L’indagine aveva lo scopo principale, dal punto di vista metodologico, di individuare un meccanismo statisticamente rappresentativo in grado di misurare il divario sul territorio modenese. La vastità del campione e la sua rappresentatività permettono la proiezione sull’intera popolazione anziana modenese", racconta il ricercatore evidenziando il rigore e la metodologia con cui è stata costruita e condotta l’indagine.

Un dato che ha incuriosito è quello relativo alla differenza di carattere geografico, che non coincide con i dati economici degli stessi territori: Mirandola, Sassuolo e Pavullo hanno un’indice inferiore, migliora nei Comuni Vignolesi, Modena si posiziona sopra la media, mentre Carpi e Castelfranco sono prossime alla media. L’obiettivo di SPI CGIL è di avviare una campagna su tutto il territorio provinciale per la creazione di piattaforme a misura degli anziani. In sintesi, gli over 65 modenesi intervistati restituiscono una mappa di desiderata che riguarda formazioni semplici e continuative, postazioni fisiche, corsi in presenza per muoversi al meglio all’interno del mondo digitale, per non lasciare mai più soli cittadini e pensionati.