Allarme esche avvelenate Al via la bonifica dell’area

Una o più mani vili e ignote hanno cosparso le aree verdi tra via Saffi, Nenni e Gottardi di bocconi avvelenati. A lanciare l’allarme, nelle scorse settimane era stata la rete del gruppo di controllo di vicinato che aveva portato direttamente e con le dovute cautele, le polpette raccolte nel prato nei laboratori dell’Ausl, allertando la Polizia locale. Le analisi hanno così confermato la presenza di veleno per topi: proprio per individuare altri alimenti sospetti nell’area ieri, nel tardo pomeriggio, le unità cinofile di Fare ambiente, specializzate nel rilevare la presenza di veleni o sostanze nocive nei bocconi di cibo sospetti, sono entrati in azione nelle aree verdi delle vie Saffi, Nenni e Gottardi. L’obiettivo del sopralluogo era proprio quello di verificare che in zona non fossero stati lasciati altri bocconi potenzialmente letali o comunque pericolosi per animali di piccola taglia. Non solo: il rischio è anche per i bambini, che potrebbero raccoglierli e tentare di addentarli. La "bonifica" dell’area è stata decisa appunto dopo che l’esito delle analisi condotte dall’Istituto zooprofilattico dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, su incarico del servizio veterinario dell’Ausl, ha confermato la presenza di topicida nei bocconi. In quell’occasione erano stati proprio i cittadini a lanciare l’allarme, premurandosi di farli analizzare. In attesa dell’esito delle analisi scientifiche, gli agenti della polizia locale avevano fatto subito collocare avvisi in zona, al fine di avvisare frequentatori e proprietari di animali domestici del potenziale pericolo. Dal momento che nei giorni scorsi dal laboratorio è arrivata la conferma che i bocconi analizzati avrebbero potuto essere fatali, dagli uffici dell’Ausl è quindi partita la comunicazione verso tutti gli enti interessati tra cui l’Autorità giudiziaria: un provvedimento dovuto ma che non tranquillizza certo i residenti del quartiere. Per questo motivo la polizia locale, dopo essersi confrontata con l’ufficio animali del Comune, ha attivato le guardie zoofile ambientali di Fare ambiente, una delle associazioni di volontariato che collaborano con il Comando nel presidio del territorio con particolare riferimento a parchi e aree verdi. Le due unità cinofile dell’associazione, formate da un cane e due volontari e che si avvale di cani dal fiuto allenato a riconoscere i bocconi sospetti, a partire dalle 19 di ieri hanno così passato al setaccio le aree verdi delle vie interessate, per scongiurare l’eventuale presenza di altre esche avvelenate.

v. r.