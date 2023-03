Allarme furti in centro Residente sventa razzia, ladro bloccato e arrestato

di Emanuela Zanasi

Non c’è pace per gli esercenti del centro storico, esasperati dai continui assalti notturni di ladri e vandali. Martedì notte è toccato alla pizzeria ’Boutique della pizza’, di Largo San Giacomo, zona Canalchiaro, cuore della città. Questa volta però il ladro è stato bloccato e arrestato in flagranza dalla polizia grazie alla segnalazione di un residente. "Intorno all’una e mezzo mi ha chiamato la Questura – racconta il titolare della pizzeria Pietro Russo – mi ha detto di recarmi subito nel locale per un tentativo di scasso e io mi sono precipitato qui trovandomi davanti a questo disastro".

Il disastro era stato provocato da un tombino di ghisa lanciato contro la vetrata della porta di ingresso del locale. Il ladro ha infilato il braccio dentro per cercare di aprire la porta, ha divelto la maniglia, tra l’altro tagliandosi con il vetro ma soprattutto non è riuscito a portare a fine la sua impresa, poiché il rumore della spaccata è stato sentito da uno dei residenti che ha avuto la prontezza di chiamare subito il 112. Una volante che era nei paraggi in un attimo si è portata sul posto. Gli agenti hanno colto il ladro in flagranza e l’hanno bloccato mentre cercava di guadagnarsi la fuga. Si tratta di un italiano di 47 anni, residente a Modena e con diversi precedenti alle spalle.

"Per fortuna questa volta abbiamo potuto contare su una brava persona che ha capito subito la situazione e ha avvisato la polizia - prosegue il signor Russo che gestisce il locale insieme alla moglie – non ci fermiamo di lavorare nemmeno oggi, non possiamo permettercelo, abbiamo messo un telo sul vetro spaccato in attesa che vengano a sostituirlo".

’La Boutique della pizza’ ha aperto da poco ma ha già subito due tentativi di irruzione da parte di malviventi; entrambi per fortuna andati male; qualche mese fa infatti avevano forzato la porta della cucina sul retro ma anche in quell’occasione, forse disturbati da qualcosa. erano scappati senza prendere nulla. Anche ieri è stata trovata la zanzariera di una finestra posta sul retro divelta. La sensazione di insicurezza cresce di giorno in giorno; per questo Pietro Russo è convito che si possa fare qualcosa di più per vivere e lavorare con tranquillità.

"Io non chiedo niente – dice il ristoratore – vorrei soltanto che la vigilanza installasse una telecamera di sorveglianza qui sotto il portico, siamo disposti a pagarla noi. E poi vorremmo più illuminazione qui nella zona, c’è il cantiere edile e di notte diventa terra di nessuno". Il 47enne è stato giudicato ieri mattina in tribunale a Modena e il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.