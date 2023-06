Allarme giovanissimi Fumo, si inizia alle medie "Sigaretta elettronica, è la nuova moda"

Le nuove sigarette elettroniche o a tabacco riscaldato spopolano tra i ragazzini. Emerge dall’ultima indagine Passi, che ha dedicato un approfondimento a questi dispositivi: per quanto riguarda i supporti contenenti tabacco o nicotina (usati sia in modo esclusivo sia in modalità mista con le tradizionali sigarette) nella fascia di età 18-69 anni, in provincia di Modena si è passati dallo 0,9% del 2014 all’11,7% del 2022. Un aumento significativo, in linea con i dati regionali, che interessa anche gli adolescenti con una prevalenza delle femmine sui maschi: in Emilia-Romagna il 16% degli adolescenti 13-15 anni ha fumato sigarette tradizionali negli ultimi 30 giorni (11% dei ragazzi e 20% delle ragazze), il 15% sigarette a tabacco riscaldato (rispettivamente 11% e 19%) e il 18% sigarette elettroniche (rispettivamente 15% e 22%). Anche considerando le varie modalità (sigaretta tradizionale, tabacco riscaldato ed e-cigarette), si registra un consumo maggiore tra le femmine rispetto ai maschi. Massimo Bigarelli, responsabile del programma antifumo dell’azienda Usl di Modena, commenta: "La percentuale di fumatori è molto alta tra i minori, il primo approccio è alle scuole medie. Oggi i ragazzini cominciano a fumare soprattutto le nuove sigarette – spiega – Su quelle elettroniche con aromi e sostanze chimiche a bassa tossicità non abbiamo evidenze di danni alla salute se non irritazione delle vie aeree, ma creano comunque una dipendenza che è gestuale e potrebbe poi indurre i ragazzi a passare alla nicotina".

L’altro tipo di dispositivo in voga tra i giovani è appunto quello a tabacco riscaldato: "Qui la nicotina c’è, quindi questi dispositivi creano una dipendenza non solo gestuale ma anche fisica, ipertensione, danni alle arterie. Sono usati anche da chi cerca di smettere di fumare le sigarette tradizionali, fanno male alla salute ma almeno non contengono sostanze causa di cancro al polmone e non solo".

Le nuove sigarette rappresentano una moda per i ragazzini: "I giovani prediligono i nuovi dispositivi, malgrado abbiano dei costi non indifferenti. Per i ragazzi come Ausl abbiamo avviato i progetti ’Scuole libere dal fumo’ dedicato a chi vive gli istituti (insegnanti, personale Ata, studenti) e ’Scelgo io’, un programma ad ampio spettro per contrastare anche droga e alcol", aggiunge Bigarelli.

val. b.