Allarme guerra dei dazi. Usa, export in crescita: "Le nostre imprese rischiano il contraccolpo"

Modena si scopre particolarmente vulnerabile in caso di guerra dei dazi: la sua economia è agganciata in maniera significativa agli Stati Uniti di Donald Trump. La considerazione emerge dall’analisi per il Sole 24 ore condotta da Prometeia sui dati delle esportazioni del 2024 pubblicati dall’Istat. Il presidente Usa intende introdurre i dazi per proteggere i propri produttori dalla concorrenza estera aggressiva basata sui prezzi. Il problema è però che a risentirne, oltre alle industrie delle imprese che esportano, è anche il consumatore americano perché si ritroverà a pagare prodotti esteri molto di più rispetto al passato, a causa degli inevitabili ricarichi. Senza contare che i Paesi che subiscono i dazi tendono a loro volta ad alzare barriere commerciali come riposta. Determinando un globale aumento dei prezzi per chi acquista.

In Italia il rapporto tra Pil ed esportazioni è del 31 per cento, ma a Modena il confronto è più alto: quasi il 60 per cento. Vuol dire che su un totale di 100 euro di valore aggiunto prodotto dal nostro territorio, il 59,6 è generato dalle vendite all’estero. E ancora, per quanto concerne i mercati di destinazione, il sistema Modena vende nell’Unione europea per il 45,6 per cento e il 54,5 fuori. Di questa fetta ben il 17,1 per cento riguarda gli Usa. "Da Modena – si legge nel rapporto del Sole – verso il mercato a stelle e strisce prodotti per circa tre miliardi di euro". Per oltre la metà si tratta di mezzi di trasporto, veicoli industriali e autobus. Modena per esempio nei mezzi di trasporto esporta per l’87,1 per cento, pari a un miliardo e 735 milioni di euro. Anche nella gomma e materie plastiche prevale in Italia con un export in valore di 401 milioni di euro. Dunque si attesta nella parte alta della classifica delle province dove l’export pesa di più.

Guida la graduatoria Arezzo con il 141 per cento sul Pil, Modena si piazza all’undicesimo posto, dopo Piacenza Reggio e Asti e prima di Firenze e Alessandria. In valore assoluto però Modena rientra nella top ten perché stiamo parlando di 18 miliardi e 231 milioni di euro, circa il 40 per cento in più rispetto al 2019, il periodo pre-covid. Negli ultimi cinque anni in generale l’export italiano è cresciuto in maniera consistente passando da 480 miliardi di euro a 623.

Sulle prospettive interviene il presidente di Acimac e vicepresidente della Federazione Confindustria macchine Paolo Lamberti: "Certamente dobbiamo rispondere in modo molto duro ai dazi ed essere parecchio forti in una guerra senza vincitori e che farà solo danni. Questo del sovranismo commerciale è un problema grave. E riguarda anche le esportazioni che facciamo, per esempio, in Germania per prodotti che poi a sua volta la Germania esporta. È un problema abbastanza rilevante che dobbiamo monitorare costantemente e che è difficile da contrastare in quanto non dipende da noi". Inoltre, "la velocità con cui questi eventi capitano ci impedisce come sistema di avere una rapida reazione nell’immediato".

Il comparto di macchine per ceramica, prosegue Lamberti, "riscontra anche la difficoltà di ’scorporare’ i materiali che vengono utilizzati per la realizzazione dei prodotti, come per esempio l’alluminio, a cui Trump ha applicato dei dazi".