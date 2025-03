Allarme in tribunale. Donna si presenta con un coltello in tasca

Doveva presenziare in aula, in qualità di parte offesa nell’ambito di un processo per stalking. Alla sbarra, infatti, c’è l’ex compagno. Si è però presentata in tribunale con un coltello a serramanico nelle tasche: "Mi devo difendere" - si è giustificata stringendo tra le mani anche due spray al peperoncino. La donna, 43 anni, rischia ora la denuncia.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi all’interno, appunto, del palazzo di giustizia. La donna si è presentata in mattinata: avrebbe dovuto essere presente al processo contro l’ex fidanzato, indagato per il reato di stalking. All’ingresso, però, come da prassi prima di recarsi in aula è stata controllata dalle guardie che subito hanno rilevato la presenza di ‘metalli’. La 43enne ha mostrato candidamente l’arma, sostenendo appunto di averla portata con sé per difesa personale, al pari delle due bombolette spray al peperoncino che, come noto, sono di libero commercio. Le guardie hanno quindi avvisato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno sottoposto a sequestro penale l’arma in acciaio, lunga complessivamente oltre 12 centimetri e con una lama di cinque. La donna si è mostrata pare sorpresa per il sequestro del coltello, ritenendo probabilmente di poter uscire liberamente di casa con un’arma addosso, per poi introdursi con la stessa nelle aule del tribunale. La stessa ha poi consegnato il coltello alle guardie giurate in servizio all’ingresso del palazzo di giustizia. Probabilmente proprio per gli atti persecutori subiti – reato di cui risulta indagato appunto l’ex fidanzato della donna – la stessa ha ritenuto lecito dotarsi di un’arma una volta uscita dalla propria abitazione, senza riflettere sull’ illiceità invece del gesto che di lì a poco avrebbe commesso. Della circostanza è stata notiziata la procura della Repubblica che ora procederà nei confronti della 43enne.

v. r.