Allarme incendio all’Archivio . Edificio evacuato

Paura ieri mattina all’interno dell’Archivio Storico di Modena dove, all’improvviso, è scattato l’allarme antincendio. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme ma subito il Palazzo dei Musei – in via precauzionale – è stato evacuato e i presenti, allarmati, si sono riversati in strada. L’allarme è scattato a metà mattinata mentre diverse persone erano in attesa di partecipare a una conferenza stampa.

Quando l’allarme è scattato, inizialmente si è pensato ad una esercitazione ma, per questioni di sicurezza, l’edificio è stato immediatamente evacuato al fine di effettuare tutte le verifiche del caso. Le persone presenti all’interno sono uscite in maniera ordinata.

Non si esclude che l’allarme possa essere partito a seguito di un malfunzionamento di un sensore o di un contatto accidentale che innescato il dispositivo anti-incendio.

Quando i tecnici, sopraggiunti sul posto per le verifiche, hanno infatti appurato che non vi era alcun pericolo per gli utenti e che, soprattutto, non era in corso alcun rogo, tutte le attività sono riprese regolarmente e, a distanza di una trentina di minuti, gli utenti sono rientrati all’interno dell’archivio.

Trattandosi di un falso allarme non è stato necessario far intervenire sul posto i mezzi di soccorso: l’assenza di roghi o fumo è stata accertata dai tecnici in brevissimo tempo.

Saranno ora effettuati accertamenti sull’impianto al fine di verificare la causa dell’improvvisa attivazione dello stesso per impedire che lo spiacevole disguido possa ripetersi.

v.r.