Allarme inquinamento: "Polveri sottili da record: 68 auto ogni cento abitanti Potenziare ciclabili e bus"

Concentrazioni di inquinanti tra le più alte città capoluogo dell’Emilia Romagna e un tasso di motorizzazione molto elevato, praticamente due auto ogni tre abitanti. Nona tappa per la campagna itinerante di Legambiente ‘Città2030, come cambia la mobilità’ che arriva oggi a Modena, dopo aver fatto tappa a Bologna, e sta attraversando lo stivale con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile e favorire la creazione di centri urbani più vivibili entro il 2030.

Si è svolto ieri pomeriggio il convegno dedicato all’Officina Windsor Park per discutere di ‘Bus, tram e ferrovia: progetti e investimenti per il futuro del trasporto pubblico a Modena’. Presenti tra gli altri Giulio Guerzoni, assessore alla Mobilità del Comune, e Stefano Reggianini, amministratore unico dell’Agenzia Mobilità di Modena.

A Modena preoccupa in particolare la qualità dell’aria. Ha raggiunto i livelli di concentrazione di Pm10 più alti tra i capoluogo dell’Emilia-Romagna, posizionandosi tra le 19 città più inquinate da polveri sottili a livello nazionale. "La centralina di monitoraggio dei Giardini – ha spiegato Davide Ferraresi di Legambiente – ha registrato ben 52 sforamenti del limite giornaliero, ben oltre i 35 consentiti". La sfida è significativa: "Nei prossimi cinque anni la città dovrà ridurre del 29% i livelli di Pm10 e del 5% quelli di NO2 per rispettare i limiti previsti dalla nuova direttiva europea in vigore nel 2030".

Riguardo alla mobilità, il tasso di motorizzazione resta molto elevato con 68 auto ogni 100 abitanti, in lieve aumento rispetto al 2023 (67). L’obiettivo è dimezzzare a 35. Il parco veicolare conta oltre 125mila mezzi, di cui il 32% alimentati a gasolio e il 42% a benzina. Rilevante anche il dato sulla sicurezza stradale, con circa 7 incidenti gravi (con morti o feriti) ogni mille abitanti, un valore che secondo il Piano nazionale sicurezza stradale dovrà essere dimezzato entro il 2030 rispetto ai dati rilevati nel 2019.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale urbano, "occorre accelerare la messa in esercizio dei nuovi mezzi e il completamento della rete filoviaria". La flotta attuale conta 99 bus di cui 8 completamente elettrici (modello Solaris Trollino), 9 filobus 18 metri, 72 a metano o ibridi metano elettrico. Più di recente, sono stati acquisiti finanziamenti dal Pnrr per l’acquisto di 12 bus a idrogeno, che dovranno circolare entro la fine del 2026 e andranno a sostituire i residui mezzi diesel euro 5 ed euro 6".

Sul fronte sharing mobility, Modena mostra un potenziale di crescita nella città, che attualmente dispone di 750 monopattini elettrici in free floating gestiti da quattro operatori, 324 biciclette tradizionali station-based e solo 13 auto elettriche in car sharing. E tra gli aspetti positivi spicca anche la mobilità ciclabile, con 193 chilometri di piste e la previsione di un ulteriore incremento fino a 248 chilometri entro il 2030, come previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile.

Passi avanti nella moderazione della velocità. La città conta quasi 120 chilometri di strade con limite a 30 chilometri orari, che dovrebbero aumentare a 132 entro fine anno. Secondo il Pums, la città dovrebbe diventare completamente ’Città 30’ entro il 2030: "Un obiettivo ambizioso – fa presente Legambiente – che richiederebbe un’accelerazione nell’implementazione di misure come strade scolastiche e zone 30".

g.a.