"Allarme medici, l’ennesimo va in pensione"

San Cesario sul Panaro, comune di circa 6.500 abitanti, da fine gennaio rischia seriamente di rimanere con due soli medici di base sul territorio, rispetto agli storici quattro. A denunciare questa situazione, che preoccupa diversi cittadini, è il consigliere comunale di opposizione Luciano Rosi, che rileva: "I pazienti sono nello sconforto perché il Distretto Sanitario di Castelfranco non ha ancora incaricato il sostituto del medico che andrà in pensione a fine mese. San Cesario in passato ha sempre avuto quattro medici di base, quasi tutti con ambulatorio sotto casa. La situazione però è nettamente cambiata dopo che se ne sono andati in pensione. L’ultimo, la dottoressa Maria Grazia Bonesi, a fine mese cesserà dal servizio per lo stesso motivo, lasciando nello sconforto un numero rilevante di pazienti che l’hanno amata e apprezzata per le sue qualità. Da quattro, i medici di base di San Cesario col tempo sono rimasti in tre, perché il Distretto Sanitario di Castelfranco il quarto non lo ha mai sostituito. C’è anche l’aggravante di un grande turnover di liberi professionisti che, quando arrivano, quasi sempre dal Bolognese, restano per il periodo di fermo contrattuale previsto con Ausl e poi chiedono l’avvicinamento a casa. In consiglio comunale, dopo l’ennesima segnalazione da parte nostra, anche il sindaco Francesco Zuffi è stato concorde nel riconoscere come deleteria questa situazione. In sostanza – prosegue Rosi - da febbraio due soli medici saranno a disposizione dell’utenza sancesarese, due medici che pagano regolarmente l’affitto, uno al proprietario dell’ambulatorio, l’altro ad Ausl. Uno si avvale di collaboratore retribuito in proprio, l’altro preferisce arrangiarsi da solo, con ambulatorio presso il Centro Socio Aggregativo "I Saggi", dove i pazienti si radunano davanti all’anticamera ridotta al minimo, ma soprattutto ai piedi della scala d’ingresso, dove d’estate non esiste una panchina per fare sedere gli anziani e d’inverno manca una tettoria per ripararsi dalla pioggia. Coinvolto in almeno tre nostre richieste ufficiali presentate in Consiglio comunale, il Distretto sanitario ha sempre fatto orecchie da mercante".

Da parte sua, il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, ha rilevato: "Sul tema dei medici di base, come di consueto, non stiamo a guardare, ma ci siamo fatti parte attiva nonostante il servizio sia gestito dalle autorità sanitarie. Per la sostituzione della dottoressa Bonesi abbiamo chiesto ad Ausl di attivarsi per evitare scoperture del servizio. Da quanto sappiamo l’iter per la sostituzione è avviato, e la nostra richiesta è quella di evitare un vuoto di servizio in questo passaggio, prevedendo se necessario una sostituzione temporanea prima della copertura stabile con il nuovo medico. Allo stesso tempo, siamo al lavoro per l’obiettivo della ‘medicina di gruppo’, una forma di servizio che riteniamo ottimale per la comunità di San Cesario perché permetterebbe di aumentare il livello di servizio della medicina di base. Questo obiettivo è condiviso da Ausl, con la quale siamo al lavoro per trovare gli spazi idonei. La scelta di costituirsi in gruppo è dei medici, ma creando le condizioni strutturali favorevoli siamo convinti che sia un obiettivo che troverà condivisione anche da parte loro".

Marco Pederzoli