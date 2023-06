Allarme rave party "Possibile raduno in un capannone tra Soliera e Modena"

di Valentina Reggiani

La tensione prima ma soprattutto la gestione dopo, da parte della polizia di Stato, del maxi rave di Halloween dell’ottobre dello scorso anno a Modena Nord resterà nella storia.

Ora, però, dopo ‘l’allarme’ scattato per un probabile maxi raduno a Pasqua, arriva una seconda allerta. In base ad alcune informazioni raccolte in rete infatti centinaia di ragazzi potrebbero raggiungere la nostra provincia nel week end per ’The groovy party’, l’ennesimo raduno abusivo che sarebbe stato organizzato proprio tra Soliera e Modena, all’interno di uno stabile abbandonato nelle campagne.

Alcune "attendibili voci", infatti, confermerebbero l’arrivo di decine di giovani già in viaggio verso la nostra provincia con l’intenzione di invadere le strade e poi il capannone in questione. Proprio per questo motivo la prefettura fa sapere che, in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, sono state concordate alcune misure volte a prevenire lo svolgimento dell’evento.

Dal momento che alla festa abusiva parteciperebbero centinaia di ragazzi, si prospetterebbero infatti rischi per l’incolumità pubblica. Carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza sono in massima allerta e hanno predisposto servizi di controllo del territorio nella zona interessata e nei principali snodi stradali ma anche ferroviari.

Sarà insomma valutato l’eventuale flusso anomalo di mezzi ma anche di passeggeri sui convogli in arrivo in città e, nel frattempo, gli agenti della polizia locale effettueranno sopralluoghi nei capannoni abbandonati della zona di Soliera. Nel corso delle festività pasquali, probabilmente grazie al fatto che le forze dell’ordine hanno ‘giocato d’anticipo’ proprio per prevenire l’organizzazione dell’ennesimo rave party tra Ponte Alto e Campogalliano, dove era previsto il raduno, non si è presentato nessuno. Non appena erano stati ‘intercettati’ messaggi che indicavano appunto l’imminente rave party, erano scattati i controlli del territorio anche con rinforzi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno. Nel maxi raduno andato in scena a novembre dello scorso anno, lo ricordiamo, la polizia identificò 1383 persone, controllando 337 mezzi.

Lo sgombero riuscì senza alcun tipo di tensione o disordine: le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, si avvicinarono all’edificio senza entrare all’interno. A quel punto un funzionario della polizia di Stato, al megafono, dichiarò: "Non siamo qui per voi e non entreremo, l’edificio è sotto sequestro perché pericolante, dovete andarvene".

Poco dopo i partecipanti al party lasciarono l’edificio. 14 gli organizzatori poi denunciati per il maxi rave: giovani provenienti da varie regioni e un olandese. Contestualmente la polizia sequestrò il sistema audio utilizzato nel capannone che aveva ospitato il ‘Witchtek’. Il sequestro aveva riguardato oltre 100 pezzi per un valore stimato di almeno 150mila euro. Ora si teme che Modena possa rivivere l’incubo rave e i controlli sono scattati immediatamente sulle autostrade, nelle principali arterie cittadine così come in stazione.