Allarme rifiuti lungo la Pedemontana: "Bisogna monitorare le piazzole"

Torna d’attualità il tema degli abbandoni di rifiuti ai lati della strada Pedemontana, un flagello che riguarda soprattutto i territori comunali di Spilamberto, Vignola e Castelvetro, ormai da anni interessati da questo triste fenomeno.

A nulla sembrano essere valsi gli appelli a non abbandonare rifiuti (ne sono stati buttati anche di ingombranti e speciali) e le minacce di sanzioni. Con una regolarità disarmante, dopo le iniziative di pulizia straordinaria, messe in atto e finanziate dalla Provincia, gli abbandoni sono sempre continuati. Quindi, la questione diventa: che ne sarà ora dei nuovi abbandoni? Come si cercherà di risolvere questo problema? Risposte certe, allo stato attuale, mancano, anche se la Provincia (proprietaria della strada) e i Comuni interessati confermano che una interlocuzione sul tema è in atto. In particolare, dalla Provincia fanno sapere che, al momento, le operazioni di pulizia effettuate sono state pagate completamente dalla Provincia, chiedendo sostanzialmente un favore per la rimozione dell’immondizia alle ditte incaricate della manutenzione ordinaria della strada. Una soluzione, questa, che giocoforza non può diventare una regola.

Allo studio c’è pure l’installazione di cestini lungo il tragitto (che ovviamente non risolverebbero il problema dei maxi abbandoni, ma configurerebbero meglio a livello giuridico il reato di abbandono di rifiuti) e si guarda pure al modello in corso nel tratto di Pedemontana che passa per il Distretto ceramico, dove grazie all’interessamento di Confindustria è attiva una convenzione proprio per ripulire la strada in questo tratto.

Per i comuni dell’Unione Terre di Castelli invece? Mentre la Provincia ammette che non sa ancora se avrà i fondi per far fronte alle nuove operazioni di pulizia, l’assessore all’Ambiente dell’Unione e sindaco di Spilamberto, Massimo Glielmi, conferma: "E’ una problematica che abbiamo a cuore e al contempo è di difficile gestione. Stiamo cercando di imbastire una sorta di collaborazione con la Provincia per avere un monitoraggio delle piazzole. L’inciviltà degli abbandoni sta raggiungendo limiti inaccettabili".

m.ped.