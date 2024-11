Allarme sanità, l’appello del M5S: "La montagna merita attenzione"

"Riaprire la discussione sulla riapertura del punto nascita, garantire il servizio di volo notturno dell’elisoccorso locale, ripristinare i posti letto perduti, stabilizzare il personale presente, stop a medici a gettone". Sono alcune proposte che il Movimento 5 Stelle, per voce del candidato alle elezioni regionali Barbara Moretti, ha portato all’attenzione della comunità appenninica nell’incontro che si è svolto presso l’hotel Vandelli di Pavullo dal titolo ‘Sanità al bivio, la montagna al centro’. All’incontro ha partecipato anche il rappresentante del Comitato Pavullo ‘95 Gaetano Vandelli. "Purtroppo l’ospedale di Pavullo è stato, come quello di Mirandola, vittima di una classificazione normativa, che ha preso forma nel Pal del 2011 e nel DM 70 sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, che ne ha ridotto servizi e posti letto. Tutto ciò si è tradotto nella perdita di centralità di un presidio fondamentale per l’intera montagna, proprio per caratteristiche del territorio montano, con importanti ripercussioni negative anche sul fronte dell’emergenza urgenza. Oggi i riferimenti ospedalieri per i cittadini della montagna non possono essere Sassuolo, Modena o addirittura, di notte, Bologna, con l’elisoccorso. Un servizio che Pavullo ha, ma solo di giorno. Non siamo nostalgici e non vogliamo un ritorno al passato ma non possiamo permettere che oggi si muoia o si nasca in ambulanza in una corsa disperata verso Modena perché il presidio ospedaliero di Pavullo non garantisce più quei servizi che un tempo garantiva, soprattutto per l’emergenza urgenza".

Ma non solo. "L’Ospedale di Mirandola, riferimento nel distretto dell’Area Nord, non può essere subalterno a Carpi. Perché così non solo si tolgono servizi ma non si rispettano gli indirizzi politici tracciati dalla regione nel 2015 e recepiti dalla Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria nel 2020 che pongono, una volta naufragata l’ipotesi di un unico ospedale baricentrico, i due ospedali allo stesso livello. Cosa che non è nei fatti" è stato invece ribadito nel corso dell’incontro sulla sanità territoriale a Mirandola organizzato alla sala Trionfini, dove erano presenti i candidati alle elezioni regionali Barbara Moretti, Sandra Poppi, e il candidato sindaco alle ultime amministrative Giorgio Cavazza.