"Allarme sanità, prima un vanto ora una piaga"

Le problematiche del Pronto soccorso di Carpi - e di Mirandola - evidenziate nei giorni scorsi dalla sindacalista Giulia Casamassima responsabile Sanità della Fp Cgil di Modena, sono al centro dell’intervento delle liste civiche ‘Carpi Comune’ e ‘Sinistra Civica per Mirandola’, che esprimono la propria preoccupazione per la situazione in cui si trovano i reparti dei due ospedali. "Nei due nosocomi, la situazione è a dir poco critica; gli organici sono talmente carenti che basta pochissimo perché il servizio non regga. Mancano i lavoratori in tantissimi servizi e il pronto soccorso e l’emergenza urgenza sono i servizi sanitari più vicini al cittadino, quindi quelli in cui si riversano più facilmente tensioni e frustrazioni. Riteniamo che la situazione sia davvero grave e non più accettabile". "Mancano infermieri al Pronto Soccorso di Carpi, e in quello di Mirandola – affermano i referenti delle due liste civiche –. Anche gli autisti di ambulanza sono in carenza di personale e ricordiamo che è stata soppressa una ambulanza h12 per i trasporti inter ospedalieri, altrimenti sarebbero molti di più. E’ saltata un’ambulanza a Carpi il 25 dicembre e ancora il 31 dicembre, tutto ciò per mancanza di operatori".

"Questa situazione non fa altro che allungare le attese e far crescere la tensione verso gli operatori sanitari in servizio. Ancora una volta registriamo aggressioni verbali contro il personale sanitario (nelle giornate successive al Natale ce ne è stata una molto forte nei confronti del personale del Pronto Soccorso di Carpi da parte di un’utente). Inoltre – proseguono - vogliamo ricordare anche che da quest’anno non ci sarà più l’auto infermieristica notturna a Mirandola. Crediamo che esista un problema enorme nel Paese e nello specifico nel nostro territorio in merito alla Sanità (una volta vero e proprio vanto della nostra regione). I nostri concittadini devono essere informati su come si sta smantellando il sistema sanitario nazionale e ironia della sorte, proprio nel 45° anniversario della sua realizzazione". Come ‘Carpi Comune’ e ‘Sinistra Civica per Mirandola’, "esprimiamo solidarietà e vicinanza ai lavoratori della sanità costretti ad operare in queste situazione, alle sigle sindacali che li rappresentano e auspichiamo un impegno concreto di tutti gli attori interessati, per risolvere una situazione non più degna dei nostri territori".

L’Ausl, rispondendo alla Cgil, aveva già fatto sapere che sta facendo il possibile per reperire personale.

Maria Silvia Cabri