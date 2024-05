Allarme truffe, ecco come prevenire i raggiri. Domani un incontro pubblico dedicato ai cittadini

Domani alle ore 15 presso la Sala del Quartiere 1 di piazzale Redecocca è in programma un incontro pubblico su come prevenire truffe, raggiri, furti e borseggi: reati di cui tutti possono essere vittime ma che frequentemente colpiscono la fascia della popolazione più fragile. In particolare, all’incontro a cui interverranno la questora Donatella Dosi, il comandante della Polizia locale di Modena Roberto Riva Cambrino e autorità locali, sono invitati a partecipare i Comitati anziani.L’iniziativa si svolge con la collaborazione degli Sportelli Non da Soli e rientra tra le attività del progetto ’La prevenzione rende sicuri’. Nel pomeriggio saranno dati consigli e suggerimenti per prevenire truffe o raggiri e saranno forniti esempi di truffe realmente accadute per aiutare i partecipanti a riconoscere una situazione a rischio e richiedere il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.