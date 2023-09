Allarme truffe in casa: "Nel mirino gli anziani soli. I vicini stiano in guardia"

Si sono finti tecnici Hera e sono riusciti a raggirare una coppia di anziani coniugi. Senza alcuno scrupolo hanno infatti spruzzato nell’aria una sostanza maleodorante, per far credere loro che nell’abitazione ci fosse una fuga di gas. Dopo di che li hanno convinti a scendere in garage e, sotto minaccia, si sono fatti indicare dove fosse custodita la cassaforte. Infine si sono dileguati col bottino.

L’ultima e vile truffa ai danni dei due pensionati di Castelnuovo rappresenta purtroppo la conferma di come, nella nostra provincia, si aggirino diversi e abili truffatori che spesso, purtroppo, prendono di mira proprio le persone più fragili. A mettere in guardia i cittadini, fornendo utili consigli è il comandante dei carabinieri di Sassuolo, Michele Ognissanti. "Sono purtroppo episodi che si verificano con una certa regolarità – spiega il comandante – , ad opera di malviventi che si fingono tecnici del gas, carabinieri o poliziotti. Questi soggetti circuiscono gli anziani per ottenere i loro risparmi e il comune denominatore è sempre lo stesso: la persona anziana e sola e il fatto che si faccia sempre leva sui sentimenti e sulle paure di queste persone. Le scuse sono le più disparate – spiega – quella più famosa, che abbiamo visto anche martedì scorso, è quella dei finti operatori del gas che, nel momento in cui si presentano alla porta, dichiarano la presenza di una perdita di gas, utilizzando spesso bombolette spray per la ricarica degli accendini. Questo consente loro di rendere la storia più credibile".

Ognissanti sottolinea come gli anziani, spaventati, aprano a quel punto la porta. "Spesso vi è una terza persona che approfitta della porta aperta per accedere alle altre stanze della casa. Ma vogliamo sottolineare che ormai nessuno si presenta a casa dei cittadini senza un preventivo avviso, una necessità conclamata e anche noi carabinieri, in questo momento storico in cui sappiamo che gli anziani sono vittime di questa strategia, evitiamo di presentarci senza invito e comunque lo facciamo in divisa e con l’auto di servizio. Il consiglio è comunque di non aprire la porta a nessuno e di costruire buone reti sociali, che possono essere quelle parentali ma anche del vicinato stesso, che deve essere attento ai piccoli particolari. Ci è capitato di accorgerci che queste truffe avvenissero anche in tarda mattinata e nell’indifferenza di tutti: occorre sensibilizzare anche il condominio, affinchè tutti abbiano un occhio di riguardo in più e per qualsiasi dubbio è bene comporre il 112 ma sempre con il proprio telefonino".

Ad agire sono spesso trasfertisti: "Sono italiani e viaggiano con cellule di due o tre persone. Abbiamo notato che i casi confermano un trend consolidato purtroppo".