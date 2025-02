Allarme truffe, un corso per autotutelarsi

UniCredit e la Polizia di Stato di Modena hanno promosso una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe. "Si tratta di un’iniziativa di prossimità e di prevenzione – dicono in una nota congiunta –, in un’ottica di sicurezza partecipata, che si concretizza in una serie d’incontri nel capoluogo ed in provincia, dove personale della Polizia di Stato e responsabili qualificati di UniCredit forniscono informazioni ai cittadini sulle più comuni metodologie di truffe, consigli e indicazioni pratiche di autotutela al fine di non cadere vittima di tali fenomeni criminosi, risposte e chiarimenti a dubbi e quesiti".

Il primo incontro di formazione ed informazione, tenutosi lo scorso dicembre, a cura di Mario Paternoster, Dirigente della Squadra Mobile, ha visto coinvolti i direttori delle filiali di UniCredit del territorio modenese al fine di impostare una strategia comune di azione, illustrando le misure utili per prevenire i reati che siano rapine, furti o truffe e di istruire il personale sui comportamenti da tenere in caso di situazioni critiche e di emergenza.

Nell’ambito di questa stretta collaborazione, rientra anche la donazione di alcuni personal computer, ricondizionati a cura dell’azienda Asystel bdf, da parte di UniCredit alla Questura di Modena.