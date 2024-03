All’assessore Glielmi di Spilamberto la ’Paperellas Cup’

E’ stata vinta da Spilamberto, rappresentata dall’assessore allo sport e all’ambiente Massimo Glielmi, la Paperellas Cup 2024, iniziativa dell’associazione Vignola Animazione che metteva in palio una crociera di una settimana per due persone nel Mare del Nord. Come è noto la gara, svoltasi nei giorni scorsi a bordo di una sorta di tricicli, ha visto confrontarsi nel centro di Vignola gli otto sindaci o loro delegati degli otto comuni dell’Unione. Glielmi, appunto, ha avuto la meglio su Enrico Tagliavini di Savignano, giunto secondo, e su Giovanni Galli di Marano, terzo. Sono stati venduti per questa edizione 2.711 biglietti associati ad altrettante paperelle, il ricavato sarà devoluto alle scuole medie dei comuni dell’Unione.