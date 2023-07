All’asta il comparto dell’ex ospedale Vince chi presenta l’offerta più alta

Va all’asta il complesso immobiliare dell’ex ospedale in via Prampolini. Una struttura che presenta una parte vincolata (il corpo centrale) ma anche una libera (gli ex uffici) che potrebbe quindi essere interessante per chi volesse realizzare progetti immobiliari.

Il tutto avviene in esecuzione delle delibere dell’Ausl e della Regione avente ad oggetto "Autorizzazione all’Azienda USL di

Modena all’alienazione di beni immobili ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 50292". Viene così indetta un’ asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare denominato “Ex Ospedale di Sassuolo" di proprietà dell’Azienda USL di Modena, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta. In pratica, ognuno farà pervenire in busta chiusa la cifra che sarà disposto a pagare per l’intero comprato e vincerà il concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.

Nello stesso annuncio della gara si trova annotato che "è sottoposto a vincolo di tutela diretta il nucleo storico originario (mappale 170) e a tutela indiretta la porzione più recente (mappale 334), mentre la palazzina uffici non è sottoposta a vincolo di interesse culturale.

L’importo totale della base d’asta (IVA esente) è di 3.934.000 euro, con deposito cauzionale di 393.400 euro.

I soggetti interessati dovranno presentare offerta entro i termini perentori ed inderogabili delle ore 12 del giorno 15 novembre 2023. Una seconda asta scatterà solo in un’eventualità: qualora due o più concorrenti formulino una stessa offerta e questa risulti essere valida e

la migliore, si procederà all’istante al rilancio fino ad aggiudicazione al maggior prezzo

offerto.