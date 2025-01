All’Astoria i film a portata di mamme con bebè

Riprende con l’inizio del nuovo anno la programmazione cinematografica del cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese, non senza una suggestiva novità, che si traduce in un esperimento che merita di essere seguito. Detto infatti che il primo appuntamento è stasera (alle 21 ‘Berlinguer: la grande ambizione’) va aggiunto come da quest’anno siano in programma anche proiezioni dedicate alle neomamme.

Si chiama, la rassegna, ‘Cinemamme – Al cinema con il bebè’, comincia a fine gennaio, giovedi 30, e proseguirà fino ad aprile. Un’azione di welfare culturale fortemente voluta dall’Amministrazione comunale fioranese, in collaborazione con ‘Quelli del ’29’, l’associazione che gestisce il cinema teatro di piazza Menotti, per sostenere le giovani famiglie con figli e contribuire al benessere delle neomamme.

Ogni giovedì alle 10 del mattino, infatti, le neomamme potranno entrare gratuitamente in sala all’Astoria con i propri bebè, cullarli e allattarli mentre sullo schermo viene trasmesso il film in programma. Luci soffuse, audio ridotto, fasciatoio a portata di mano e carrozzine consentiranno di godersi un film senza il timore di disturbare il resto della sala: il primo titolo in programma, giovedi 30, è la commedia francese ‘L’orchestra stonata’ cui seguirà il 6 febbraio, un’altra commedia, ovvero ‘Terapia di gruppo’.

La lista degli appuntamenti con il teatro Astoria è consultabile sul sito del cinema teatro Astoria, www.teatrocinemaastoria.it.