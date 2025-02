All’Astoria serata ballando il flamenco

Il palco del Teatro Astoria ospiterà, il 28 febbraio prossimo, il primo Tablao d’autore, spettacolo di flamenco con musica dal vivo nel caratteristico stile andaluso, promosso dalla Città di Forano in collaborazione con G.S. Libertas Fiorano. Atmosfere e danze tipiche dei ‘tablaos’, nati negli anni ’20 in Spagna e ormai noti in tutto il mondo, caratterizzati dall’accompagnamento ‘live’ di chitarra e voce. Protagonista Lara Ribichini, artista carismatica che si contraddistingue per la purezza e l’autenticità del suo baile. Ad accompagnarla la chitarra di Marco Perona, la voce di Corrado Ponchiroli, La Marra, bailaora audace e grintosa e le allieve del G.S. Libertas Fiorano.