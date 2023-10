All’Astra convegno con il Ministro

’I percorsi di accoglienza e cura delle persone con autismo e disabilità nelle strutture sanitarie modenesi’ è il titolo del convegno in programma questa mattina dalle 8.30 al cinema Astra di via Rismondo 21 organizzato dalla Cpam, il Coordinamento provinciale Autismo di Modena. E’ previsto l’intervento del ministro per le Disabilità Alessandro Locatelli. Tra gli argomenti il progetto di vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, la formazione degli operatori.