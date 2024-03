All’auditorium ’I Promessi Sposi’

Primo appuntamento, questa sera alle 20,30 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, il primo dei quattro appuntamenti dedicato a ‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni, un grande classico che viene riletto, in questo caso, con un format inedito, in grado di coniugare le immagini ad un racconto comprensibile ed immediato. I protagonisti di questo progetto, articolato su quattro appuntamenti, sono Gian Carla Moscattini, che ha curato il racconto, Franca Lovino che si occuperà delle letture e il Maestro Gen Llukaci che, al violino, sottenderà all’accompagnamento musicale.