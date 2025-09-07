All’Avis computer e sedie. Rinnovata la sala prelievi

Forte dei traguardi raggiunti e dal suo radicamento Avis Camposanto da ieri può contare sull’arrivo di nuove dotazioni che migliorano non solo il confort dei donatori, ma anche la qualità dell’imponente lavoro sociale e sanitario che svolge il sodalizio. La sede di via Roma, infatti, è stata arricchita dall’apporto di due nuove poltrone attrezzate per il prelievo, donate alla sezione locale dall’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme. Una terza poltrona, insieme alla dotazione di nuovi computer, è stata donata, invece, ad Avis dalla Consulta delle associazioni di volontariato di Camposanto, che ha destinato a questo progetto i proventi della iniziativa gastronomica portata in piazza nel luglio scorso. Con queste nuove attrezzature Avis rinnova di fatto la sala prelievi.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Gran Priore dell’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro Giovanni Ferrara, il tesoriere Andrea Mazzanti, il presidente della Consulta di Camposanto Daniele Mangelli, il sindaco Monja Zaniboni e il vicesindaco Andrea Resca, la presidente di Avis Provinciale di Modena Milena Storione, il parroco Don Mattia Maciolek, insieme ai responsabili e ai volontari dell’Avis di Camposanto presieduta da Angiolina Parigi.

Nel suo intervento Ferrara ha ricordato le vicende dell’Ordine Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, uno dei più antichi fra gli ordini monastici cavallereschi oggi presente in 20 Paesi nel mondo (è di 2 anni fa l’istituzione di una commenda anche in Emilia-Romagna), dove ha sostenuto numerosi progetti di ospedali, missioni, scuole, aiuti in emergenze e situazioni di povertà. L’Ordine non è nuovo ad interventi nel nostro territorio, dove dopo il terremoto del 2012 ha devoluto un importante contributo alla scuola Adani di Mirandola.

Nel ringraziare le due realtà donatrici, la presidente di Avis Camposanto ha sottolineato il ruolo sociale e aggregativo che una piccola, ma dinamica Avis, riveste nella propria comunità. Lo testimoniano i circa 300 soci di Camposanto e la raccolta: oltre 400 unità di sangue ed oltre 200 unità di plasma ogni anno; la percentuale dei donatori sulla popolazione in età compresa tra i 18 ed i 65 anni (la fascia utile per donare) si colloca al 14,4% a fronte di una media provinciale del 7,1%. "Risultati – ha voluto precisare Parigi - che non si potrebbero ottenere senza il sostegno di tutti, dall’amministrazione comunale che mette a disposizione gratuitamente la sede, a realtà che vedono in Avis un soggetto importante per la salute dei malati e per l’intera collettività, che merita di essere sostenuto".

Alberto Greco