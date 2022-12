All’avventura tra castelli e bolidi da sogno "Otto video per far innamorare i turisti"

di Vincenzo Malara

Una città che sa stupire e ispirare. Un po’ come quando rileggi i tuoi appunti di viaggio, o riguardi le foto, dopo qualche giorno dal ritorno e diventi ancora più consapevole della bellezza che ti sei lasciato alle spalle. Gioca su questa esperienza emozionale la nuova campagna di promozione turistica ‘Modena a un tratto’, che in vista del 2023 mette sul piatto una serie di otto video e, per la prima volta, un merchandising ad hoc (in vendita inizialmente presso lo Iat in piazza Grande) fatto di 16 cartoline, t-shirt, quaderni e taccuini, shopper, penne e matite, tra cui un modello ecologico che potrà essere piantato per fare crescere una piantina di girasole.

Input creativo di tutta la campagna sono i disegni ad acquerello realizzati da Dario Grillotti e Sara Menetti, illustratori di fama internazionale, che hanno esplorato i luoghi più identitari del territorio. Il nuovo capitolo visivo sul turismo lanciato dal Comune di Modena, presentato ieri, ricalca e prosegue con ancora più forza il percorso di marketing iniziato anni fa, trainato da numeri che nel 2022 hanno riportato la città e la provincia al centro del mercato turistico con presenze pressoché in linea con i dati del 2019, vero e proprio anno boom di visitatori prima della pandemia: in particolare, i più recenti dati della Regione, dicono che negli ultimi dodici mesi sul territorio modenese sono arrivati quasi 600mila turisti (+51,9% rispetto al 2021, solo – 2,7% sul 2019), con oltre 1,4 milioni di pernottamenti (+39,9% sul 2021, - 0,1% se consideriamo il 2019).

La nuova campagna è stata illustrata da Ludovica Carla Ferrari, assessora a Turismo e promozione della città del Comune di Modena; Francesca Soffici di Modenatur; Stefano Ascari di Intersezione, l’agenzia che ha realizzato i nuovi video; Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena. Al centro del progetto ci sono, appunto, otto video da sette minuti, già disponibili online sul portale Visitmodena.it. Gli episodi sono degli ‘educational tour’ che prendono per mano il potenziale visitatore immergendolo nelle bellezze della città di oggi, facendo un tuffo nel Medioevo fantastico per poi seguire le tracce degli Estensi, avventurandosi tra borghi e castelli, salendo, perché no, a bordo dei motori, non dimenticando la cucina e la natura. A questa prima serie di video, se ne aggiunge una seconda da sei clip, da due minuti ciascuna, intitolata ‘Una finestra su Modena’, dedicata ai principali cluster di prodotto del territorio. "Questa campagna è un ulteriore tassello del progetto per la crescita turistica modenese che abbiamo ideato in piena pandemia – sottolinea l’assessora Ferrari -. Ringrazio tutta la squadra di lavoro che ha pensato a soggetti davvero azzeccati, riprendendo lo stile delle note di viaggio, come si faceva nei tour di fine ‘800".

Bertugli, oltre a raccontare nel dettaglio i video, mette l’accento sui numeri da record del portale Visitmodena.it con 200mila nuovi utenti registrati negli ultimi mesi. Definisce i video e il merchandise collegato un "valore aggiunto fondamentale per la nostra attività di tour operator", Soffici di Modenatur. Per Ascari di Intersezione il vero asso nella manica nella creazione della campagna è stata la possibilità "di avvalersi degli occhi di due illustratori ‘non viziati’ dall’essere modenesi, che nello scoprire le nostre eccellenze, accompagnati da loro figlio, sono ricorsi ad una visione familiare adatta e comprensibile a tutti".