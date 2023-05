All’azienda Generon Spa serve un magazziniere

Il Centro impiego di Mirandola ha avviato la ricerca di un addettoa di magazzino per conto della Generon Spa di San Prospero, che si occupa di strumentazioni e reagenti per il controllo qualità dei prodotti agroalimentari, mangimi e acque, microbiologia rapida e real-time PCR, offrendo soluzioni per il settore farmaceutico e cosmetico. La persona assunta si dovrà occupare di gestione ed evasione degli ordini, sia in Italia che all’estero, in collaborazione con l’ufficio logistica. E’ auspicabile che il candidatoa abbia esperienza nella mansione e il possesso di patente B e sia automunitoa. Non è richiesto il patentino del muletto. Come requisiti si richiede precisione e buona capacità nell’organizzazione del lavoro e la conoscenza base del pacchetto office, gestionale e conoscenza base della lingua inglese. Si offre contratto di apprendistato con orario tempo pieno dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 Riferimenti: mail [email protected] Le domande degli interessati dovranno pervenire entro il 13052023.